Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+/ Venderà più della gamma S8? Buoni i pre-ordini in Canada

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ arriveranno sul mercato dal 16 febbraio. Ma da dieci giorni sono già aperte le prevedenite dei due nuovi top di gamma.

08 marzo 2018

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+, gli ultimi top di gamma di Samsung, sono stati presentati allo scorso Mobile World Congress e arriveranno in Italia a partire dal 16 marzo. L’azienda sudocreana ha aperto le prenotazioni fin dal giorno della presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso 25 febbraio a margine del Mobile World Congress di Barcellona. Come stanno andando le prenotazioni? La testata Yonahp News Agency ha riportato le dichiarazioni di un rappresentate di Samsung Electronics che ha parlato di aspettative per le prenotazioni simili a quelle della gamma S8. A differenze dei nuovi S9, il Galaxy S8 era stato reso prenotabile otto giorni dopo la presentazione, avendo così più tempo per pubblicizzarlo.Invece secondo Jeff Johnston, noto analista del settore, le prenotazioni del Galaxy S9 subiranno un calo del 50% rispetto a quelle del Galaxy S8. La gamma S8 è stata in grado di mettere a segno ben 550.000 unità nei preordini, contro le 200.000 dei Galaxy S7 e S7 Edge.

I primi numeri delle prevendite

L’analisi di Johnston è allineata all’idea di alcuni operatori sudcoreani, secondo i quali l'accoglienza per il nuovo modello Samsung sarebbe più tiepida rispetto al top di gamma dello scorso anno che aveva introdotto molte novità, rispetto alla famiglia S9. Notizie positive arrivano dal Canada: Mark Childs, CMO di Samsung Canada, ha reso noto che l’accoglienza riservata dal pubblico di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus è stata in linea con quelle che erano le aspettative del produttore. Childs non ha rivelato i numeri, ma si è limitato a sottolineare che sono positivi. Da poche ore è disponibile il manuale utente ufficiale in formato digitale dei due smartphone. Il manuale è organizzato e diviso in varie sezioni che raccolgono le varie funzionalità e caratteristiche sia hardware che software.

