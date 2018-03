iPhone/ Apple elimina il notch dagli smartphone del 2019?

Secondo il nuovo report realizzato da ETNews, Apple potrebbe eliminare il "notch" dagli iPhone del 2019. Esistono più di 20 smartphone Android con la famosa "tacca".

08 marzo 2018 Redazione

Secondo il nuovo report realizzato da ETNews, la Apple potrebbe eliminare il “notch” in quelli che saranno gli iPhone del 2019. Il notch, che nel bene e nel male è diventato il simbolo di iPhone X, è la “tacca” nella parte superiore del display che serve a ospitare fotocamera frontale e sensori, ma che di fatto taglia centralmente lo schermo. Secondo ETNews, l'eliminazione del notch dovrebbe essere graduale: la casa di Cupertino potrebbe ridurne le dimensioni negli iPhone che saranno presentati a fine 2018, per poi abbandonarlo definitivamente nei modelli del 2019. Ovviamente, senza abbandonare il Face ID. Le soluzioni che Apple potrebbe addottare sono due: utilizzare una matrice nera nell'area dello schermo destinata a ospitare il Face ID e tutti gli altri elementi o praticare dei “fori” nei pannelli OLED e inserire le varie componenti al di sotto del display, che così occuperebbe tutta la parte frontale dell’iPhone.

Il "notch" su Android

Nonostante sia stato molto criticato, il “notch” di iPhone X è stato preso come ispirazione da altre aziende in ambito Android. Il Mobile World Congress è stato invaso da smartphone con il notch. Come riporta Redmond Pie, a pochi mesi dal lancio di iPhone X esistono già oltre 20 dispositivi Android con la tacca sulla parte superiore del display. Va ricordato che Apple ha pensato alla soluzione “notch” per ospitare diversi sensori e la fotocamera True Depth, mentre su molti smartphone Android la tacca è soltanto un elemento estetico. Per scoprire quali saranno le nuove rotte che Apple intraprenderà bisognerà aspettare il Keynote di settembre, quando sarà svelata la nuova generazione di iPhone. Quel che è certo, è che il notch non è più un tratto distintivo solo della casa di Cupertino.

