Galaxy Note 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente

Logo Samsung

La Samsung starebbe pensando di posticipare l’introduzione del sensore biometrico sotto lo schermo, al prossimo anno. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che quest’ultimo venisse introdotto già nel Galaxy Note 9 in uscita durante la fine di quest'anno, ma in realtà, l’idea sembra già sfumata. A darne notizia è Ming-Chi Kuo analista di KGI Securities, che in queste ore è uscito allo scoperto per parlare proprio del nuovo e rivoluzionario sistema di impronte digitali al di sotto del display del dispositivo mobile. Pare che tale tecnologia non sia ancora stata implementata a dovere, ed inoltre, sarebbe poco compatibile con le varie pellicole protettive per lo schermo in commercio. Infine, non sarebbe affidabile al 100%. Tutte piccole problematiche che avrebbero indotto la multinazionale coreana a posticipare il sensore al 2019.

IL CASO DEL VIVO X20 PLUS UD

A questo punto il nuovo Note dovrebbe prevedere la stessa soluzione del Samsun Galaxy S9, con il sensore di riconoscimento delle impronte digitali posizionato sotto la fotocamera posteriore, in una posizione senza dubbio comoda per le dita. Tra l’altro pare che i critici, nelle varie recensioni delle ultime ore, stiano premiando proprio tale sensore, e ciò starebbe spingendo la Samsung ad utilizzarlo sulla versione extra large del Galaxy. Ovviamente, come detto in apertura, si tratta di notizie che andranno confermate o smentite, trattandosi semplicemente di rumors diffusi da un analista, seppur autorevole che sia. La sensazione circolante è che comunque non sia ancora giunto il tempo per il sensore biometrico sotto lo schermo, e fino ad oggi l’unico smartphone che l’ha utilizzato è il Vivo X20 Plus UD, anche se in maniera non pienamente soddifacente

