NINTENDO DIRECT/ A giugno l'idraulico italiano prende la racchetta in Mario Tennis Aces su Switch

Nintendo Direct: Super Smash Bros per Switch nel 2018, e il 3DS non muore mai. Nuova puntata del programma della casa di Kyoto, con tanti annunci interessanti

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 17.13 Davide Giancristofaro Alberti

Nintendo Switch

Tra le novità che ci propone il Nintendo Direct c'è quella legata al ritorno dell'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi sul campo rettangolare con la racchetta in mano. Il prossimo giugno sulla nuova console Nintendo Switch uscirà il videogame Mario Tennis Aces. Saranno i soliti personaggi a entrare in scena da Mario a Luigi passando per la Principessa e tanti altri ancora. In occasione del Nintendo Direct si è parlato di un gioco frizzante, proprio questa definizione ha fatto capire come il gameplay sarà esplosivo, con la possibilità di accumulare anche dei bonus per poi regalare acrobazie e momenti davvero incredibili. Ovviamente è l'ennesimo capitolo della saga di Super Mario e nonostante si proponga come uno spinoff è un gioco che permette di entrare nel mondo fatato dell'idraulico italiano inventato ormai oltre trentanni fa dalla Nintendo. Anche per le vendite SuperMario è una vera e propria garanzia, lo sarà anche stavolta? (agg. di Matteo Fantozzi)

SUPER SMASH BROS ENTRO L'ANNO

Come ampiamente anticipato, nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo Nintendo Direct. Dalle ore 23:00 italiane, per circa mezz’ora, la casa di Kyoto ha illustrato le ultime novità, facendo senza dubbio felici i propri moltissimi fan sparsi per tutto il globo. Partiamo subito con la bomba, l’arrivo di Super Smash Bros per Nintendo Switch entro l’anno in corso. Sia chiaro, abbiamo ancora poche informazioni a riguardo, visto che Nintendo gli ha dedicato solo un brevissimo teaser trailer da 30 secondi circa, ma il gioco è realtà. Non si sa se si tratterà di un quinto capitolo della nota saga, o eventualmente di un semplice porting del quarto episodio, e bisognerà probabilmente attendere il prossimo E3 2018, la nota fiera di Los Angeles in programma in estate, per avere maggiori certezze. Nel frattempo, i fan di tutto il mondo di sono già scatenati e con grande probabilità la già fortunata console di casa Nintendo subirà un’ulteriore impennata di vendite.

IL 3DS NON MUORE MAI

Ampio spazio è stato dato anche al 3DS, la console portatile di Kyoto che non sembra ancora pronta per il pensionamento. A riguardo, attenzione a quello che uscirà il prossimo 3 agosto, quando verrà lanciato Wario Ware Gold, una raccolta di 300 mini giochi riguardanti appunto il personaggio di Wario, amatissimo dai fan della Big N, nonostante sia un “cattivo”. Il 24 maggio, invece, sarà la volta di Dillon's Dead-Heat Breakers, gioco con protagonista l’armadillo Dillon, disponibile anche in formato fisico, retail. Sempre rimanendo in casa 3DS, attenzione all’espansione Bowser Jr.'s Journey, mentre Detective Pikachu con protagonista il noto Pokemon, uscirà il prossimo 23 marzo, fra pochi giorni. Infine, spazio al remake di Luigi's Mansion 2, ma stiamo parlando dell’originale di GameCube.

© Riproduzione Riservata.