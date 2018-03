Nintendo Switch/ Record di vendite in Giappone. In arrivo Super Smash Bros.

Nintendo Switch ha totalizzato oltre 3.8 milioni di unità in Giappone nei primi dodici mesi sul mercato. In arrivo per la console Super Smash Bros.

09 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Nintendo Switch

Secondo i dati diffusi da Media Create la scorsa settimana Nintendo Switch ha piazzato 45.000 unità in Giappone, per un totale di 3.802.910 nei primi dodici mesi di presenza sul mercato. Un ottimo risultato, considerando che nel suo primo anno di vita la PlayStation 4 ha venduto 1.143.542 pezzi in Giappone e che la console Nintendo è ancora molto difficile da reperire, a causa della produzione limitata che non riesce a soddisfare pienamente la richiesta. Ad oggi sono 6.511.985 le PlayStation 4 vendute in Giappone dal 2014, in soli 12 mesi sono state comprate più della metà di Nintendo Switch ed è facile pensare che possa superare le cifre della console Sony già nel 2018. Ad oggi, sono oltre dieci milioni le console Nintendo Switch vendute in tutto il mondo dal lancio. Sono in arrivo interessanti novità per gli utenti Nintendo Switch.

Le novità per Nintendo Switch

Nel corso dell’ultimo Direct, Nintendo ha annunciato l’arrivo di Super Smash Bros. in esclusiva su Switch quest’anno. Prima però è stato rivelato che in estate arriverà il primo contenuto scaricabile a pagamento su Splatoon 2, che aggiunge una nuova e notevole modalità giocatore singolo che consente ai giocatori di impersonare Numero 8, un Octoling senza ricordi. I giocatori che completeranno la campagna Octo Expansion sbloccheranno le abilità per giocare come Octolings in battaglie multiplayer. Prima di ciò, ad aprile, Splatoon 2 vedrà un significativo aggiornamento gratuito (Versione 3.0). Durante il Direct, i personaggi di Splatoon a fare da tramite per l’annuncio di Super Smash Bros. per Switch: nel filmato di presentazione si visto il logo infuocato di Super Smash Bros e personaggi quali Mario e Link. Inoltre è stata confermato un altro gioco multipiattaforma: Undertale, particolare avventura ispirata ai GDR dei primi anni '90.

© Riproduzione Riservata.