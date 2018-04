Google e il pesce d'aprile / Wally su Maps è lo scherzo divertente di Pasqua

Il pesce d'aprile di Google con Wally su Maps. Ennesimo scherzo divertente per il primo del mese, che coincide con le festività di Pasqua.

Google, Wally su Maps

Questa Pasqua 2018 è caduta curiosamente il primo del mese, ovvero nella tradizionale data del pesce d'aprile. Scherzi e risate, queste le parole d'ordine in casa Google che ha preso di mira i fruitori del mondo tecnologico. Solito spirito goliardico per gli scherzi del pesce d'aprile, con Google che ancora una volta non si è tirato indietro. Infatti, attraverso un post pubblicato sul proprio blog, Big G ha presentato un simpatico gioco che vede tra i protagonisti Maps e Wally. Quest'ultimo è il vero protagonista dello scherzo di Google, con una presentazione in cui spiega la sua recente visita ai vertici dell'azienda e di come abbia deciso di mettersi in viaggio per sfidare gli utenti di Google Maps a scoprire dove si nascondono lui e i suoi compagni di viaggio. Una trovata senza dubbio originale, trasformatasi in un gioco disponibile nelle applicazioni di Android e iOS. Si tratta di una possibilità accessibile soltanto alle versioni aggiornate dei sistemi operativi. La bella notizia è che sarà disponibile anche su Desktop, con Wally pronto a spuntare dal bordo sinistro dello schermo.

Wally su Google Maps, uno scherzo originale

Quello di Google e Wally su Maps è considerato da molti lo scherzo più divertente e goliardico di questo primo aprile. Sarà che la coincidenza con la festività pasquale ha drasticamente limitato gli scherzi classici della tradizione, ma l'iniziativa di Big G è stata molto apprezzata dagli utenti. Quella di Google Maps è a tutti gli effetti una delle idee più originali: la grande alleanza con Wally per trasformare la mappa in un vero e proprio gioco per scoprire i posti più belli del pianeta. Basta collegarsi con Google Maps per scovare il simpatico personaggio e cominciare a giocare. Il game è disponibile sia da smatrphone che da desktop. Un'occasione per trascorrere con leggerezza la festività della pasqua. Il pesce d'aprile di Google fa già parlare di sè. Chissà cosa architetteranno i ragazzi di Big G per l'anno prossimo. Adesso non è ancora il momento di pensarci, ora è tempo di scovare Wally su Maps. Siete pronti?

