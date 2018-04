Ikea, arrivano le casse bluetooth che ti monti da solo/ Ecco Eneby, gli speaker con brugola incorporata

Una grande novità nel catalogo Ikea 2019. La multinazionale svedese del mobile, ha deciso di introdurre sul mercato delle casse bluetooth da montarsi da soli. Proseguendo la filosofia aziendale del “fai da te”, gli speaker saranno venduti smontati, con tanto di brugola incorporata per ri-assemblarli seguendo le preziose istruzioni. Nell’ambito della collaborazione con Sonos, azienda che produce impianti hi-fi, verranno realizzati quelli che si chiameranno Eneby, disponibili in due diversi formati e tre colori. Il più piccolo sarà un cubotto di 20 centimetri di lato, al costo di 49 dollari, mentre il più grande costerà 89 dollari, e le sue dimensioni saranno di 30 centimetri. I colori saranno il grigio, il bianco e il nero e avranno una retina anteriore che sarà intercambiabile, nera o grigia.

PENSATI PER IL MERCATO USA E UK

Ikea li ha pensati attualmente solo per il mercato degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, ma non è da escludere che a breve possano essere introdotti anche in altri paesi, a cominciare dall’Italia. Il loro design è molto semplice, rispecchiando anche in questo caso la filosofia aziendale, e i prodotti si sposano perfettamente con alcuni arredi della stessa multinazionale svedese, come ad esempio gli scaffali Kallax o Eket. Sono inoltre dotati di maniglia, quindi trasportabili all’esterno. Per quanto riguarda il montaggio, non immaginatevi di acquistare una confezione contenente decine di viti e di bulloni, ma semplicemente sarà da montare la maniglia di cui sopra. Gli speaker funzionano con l’elettricità ma sono anche dotati di una batteria che dura 10 ore, inoltre, hanno una funzione di auto-spegnimento e un jack da 3.5.

