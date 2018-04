Spotify gratis/ Differenze ridotte tra account free e premium: il 24 aprile l'annuncio delle novità

Spotify gratis, verranno ridotte le differenze tra gli account free e quelli premium: il prossimo 24 aprile 2018 a New York verranno annunciate le novità

Spotify

Spotify gratis, in programma una rivoluzione: le differenze tra gli account free e quelli premium verranno ridotte. Il programma di streaming musica, che offre on demand una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti (Sony e Universal ad esempio) ed è tra i più cliccati dai consumatori di tutto il mondo. In passato, per utilizzare Spotify, era necessario un account Facebook ma a partire dal 2012 è stata introdotta la possibilità di creare un profilo direttamente su Spotify. Due i tipi di account disponibili: quello free e quello a pagamento, con gli abbonamenti disponibili con carte di credito/debito o con un account Paypal. E da questo punto di vista sono previste importanti novità: Spotify ha infatti annunciato un evento per il prossimo 24 aprile 2018 a New York; non è stato menzionato l’oggetto o i temi che verranno affrontati, ma è stato sottolineato che verrà annunciata una notizia. E tra le prime indiscrezioni spunta un riequilibrio tra l’account free e quello premium…

SPOTIFY GRATIS

Attese importanti novità dunque dal mondo Spotify per i quasi 160 milioni di persone che usufruiscono del servizio streaming: 86 milioni attraverso un account free, 71 milioni attraverso un abbonamento a pagamento. Come sottolinea Optima Italia, la società è pronta ad introdurre una pluralità di nuove funzioni per gli utenti free, in particolare per quanto riguarda la fruizione dell’applicazione mobile. Al momento, come già sottolineato, non sono state divulgate informazioni precise circa le funzionalità che andranno ad arricchire l’offerta di Spotify gratis, ma probabilmente le modifiche interesseranno un accesso facilitato alle varie playlist ed un controllo di buon livello sulle tracce musicali in riproduzione da parte degli utenti. L’obiettivo della società di streaming on demand è quello di assottigliare le differenze che esistono al momento tra coloro che usufruiscono di un account free e coloro che usufruiscono di un account premium, così da invogliare i primi a sosttoscrivere un abbonamento che permetta maggiori funzionalità al proprio profilo.

