Gmail, nuovo design per la versione web: Google rinnova interfaccia e funzionalità, cosa cambierà. Le ultime notizie sulla casella di posta del colosso di Mountan View

12 aprile 2018 Silvana Palazzo

Gmail cambia faccia: nuovo design per la web mail di Google. A confermarlo è stato lo stesso colosso di Mountain View con un messaggio agli amministratori di G Suite. Trovano conferma dunque le indiscrezioni di The Verge. «Stiamo lavorando a importanti aggiornamenti, per ora in fase di bozza», fa sapere Google senza fare proclami ufficiali sulla data di debutto del nuovo design. Questo momento però non dovrebbe essere lontano, visto che gli amministratori sono stati già avvisati. Nella mail in questione comunque si fa riferimento a un «design fresco e chiaro per la versione web» e alla possibilità di mettere in “snooze” le email, lasciando all’utente la possibilità di scegliere quando rivederle nella proposta posta in arrivo. Inoltre, dovrebbe essere implementato il sistema di Smart Reply. Le novità dunque saranno disponibili nelle prossime settimane, dopo tutte le verifiche e modifiche del caso, anche in relazione alle principali estensioni di Google Chrome.

GMAIL, NUOVO DESIGN PER LA VERSIONE WEB: COSA CAMBIA

La versione web di Gmail è destinata a cambiare: nelle prossime settimane si presenterà con un design completamente nuovo. Google sta lavorando a un rinnovamento estetico e funzionale del suo servizio di posta. Il nuovo design, stando alle anticipazioni di The Verge, dovrebbe includere alcuni elementi di Material Design, usato per l’interfaccia di Android, e una serie di funzioni già presenti nella versione mobile di Gmail. Gli utenti troveranno una nuova barra laterale per usare anche Google Calendar e il supporto offline. Inoltre, si potrà scegliere tra tre diversi layout per la propria casella di mail: uno mette in rilievo gli allegati, come documenti o foto, uno standard senza elementi in rilievo e un altro compatto che aumenta il numero di mail visualizzatili nello stesso spazio e che sostanzialmente è uguale al layout attuale. Sono in corso test all’interno di Google e tramite partner affidabili, ma il nuovo design potrebbe fare il suo debutto già dal prossimo 8 maggio, in occasione dell’I/O Developer Conference.

