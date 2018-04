God of War / Kratos torna su Playstation 4: cresce l'attesa per il gioco in uscita tra una settimana

God of War, Kratos torna su Playstation 4 con un nuovo capitolo della saga videoludica. Cresce l'attesa per quello che molti considerano il gioco dell'anno, in uscita tra una settimana.

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

God of War

Ci siamo, l'ottavo capitolo di God of War sta per uscire. La data fissata è quella del 20 aprile 2018 e Kronos sarà nuovamente su Playstation 4. Dietro il videogioco ideato da Cory Barlog c'è la Sie Santa Monica Studio che ha effettuato un lavoro sopraffino senza mancare in nessun tipo di particolare. God of War sarà quello che in gergo cinematografico chiamano Reboot e cioè un nuovo capitolo di una serie ispirata ai vecchi titoli ma completamente rivisitato. Infatti Kratos, il protagonista principale, non avrà più alle mani quelle lame che ne hanno contraddistinto il personaggio, ma userà un'ascia da battaglia. L'altra novità principale è legata alla telecamera che offrirà un gameplay molto più libero e con delle possibilità di gioco davvero più ampie. Ovviamente però gli amanti della saga non saranno spiazzati perché ci saranno da offrire numerose e interessanti similitudini con gli altri capitoli precedenti.

LA SAGA

Il prossimo 20 aprile uscirà God of War per Playstation 4 ed è quindi questa l'occasione per andare a rivedere passo dopo passo quella che è stata una serie che ha fatto la storia recente dei videogame. Va ricordato che la serie è stata realizzata solo ed esclusivamente per Sony e quindi non è mai sbarcata né sulle console Microsoft né su quelle della Nintendo. Il primo titolo è uscito nel 2005 per Playstation 2. Passano due anni e il grande successo dovuto al videogame spinge la società produttrice a uscire con un secondo capitolo dal titolo God of War II. Dopo due capitoli per mobile e una splendida collection edita per Ps3 esce il terzo capitolo, siamo nel 2010 e questo viene prodotto anche per l'emergente Playstation 4. Paradossalmente però questo è l'unico prodotto per la nuova console della Sony perché poi uscirà ancora Ascension ma solo per la tre.

