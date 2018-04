Il nuovo iPhone X avrà tre fotocamere?/ Nel 2019 Apple potrebbe copiare Huawei

Il nuovo iPhone X avrà tre fotocamere posteriori?

Nuove interessanti indiscrezioni per quanto riguarda il prossimo smartphone di casa Apple, sono circolate con forza nelle scorse ore. In particolare, l’Economic Daily News di Taiwan, sempre molto attendibile quando ci sono di mezzo i rumors di Cupertino, ha sottolineato come il prossimo iPhone potrebbe avere tre fotocamere posteriori. Nel 2019 la multinazionale californiana dovrebbe lanciare sul mercato un nuovo modello del tanto odiato/amato iPhone X, con appunto una camera a tripla lente sul posteriore. In poche parole, la Apple inseguirebbe Huawei, e già questa è una notizia degna di nota. L’azienda americana ha infatti sempre dettato legge sul mercato, e quasi mai ha “copiato” la concorrenza, ma questa volta sembrerebbe essere pronta ad un’inversione di tendenza.

ALCUNI DETTAGLI TECNICI

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, l’iPhone X 2019 dovrebbe avere una lente con design 6P e zoom 5x, anche se non vi sono le specifiche riguardo ai megapixel, ne tanto meno alle caratteristiche dello zoom. Il nuovissimo Huawei P20, considerato dagli esperti del settore fra i migliori smartphone in circolazione, monta invece una lente primaria da 40 Mp, una lente monocromatica secondaria da 20 Megapixel, e infine, una terza lente da 8 Megapixel con zoom ottico da 3x. Un tridente che permette di realizzare foto di altissima qualità e anche in condizione di scarsa luce, caratteristica decisamente apprezzata da tutti gli amanti degli scatti. A questo punto non ci resta che attendere le prossime notizie che potrebbero confermare o smentire tali rumors.

