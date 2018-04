Wind Celebration/ Solo per oggi offerta per la mobilità: 30 gb e 1000 minuti per battere la concorrenza

Wind Celebration, solo per oggi offerta per la mobilità: 30 gb e 1000 minuti verso tutti a 10 euro al mese per chi si abbona nelle prossime 24 ore. Offerta per sbaragliare la concorrenza.

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Wind Celebration

La Wind Celebration cade oggi per festeggiare la Giornata Internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio. La decisione quindi è quella di offrire alla clientela la possibilità di connettersi con il mondo a prezzi davvero concorrenziali. Il grande vantaggio dell'offerta infatti consiste in una vagonata di Giga a fronte di una spesa davvero molto bassa. Sicuramente ci troviamo di fronte a un affare da non farsi sfuggire con la possibilità di riuscire anche ad effettuare delle telefonate praticamente illimitate, difficile infatti è consumare in un mese 1000 minuti verso tutti. Per chi poi non si presti alle nuove tecnologie e magari non ha ancora scaricato WhatsApp, o altre applicazioni di messaggistica istantanea, c'è la possibilità di andare a inviare fino a 500 sms. Sicuramente un'offerta importante, ma che obbliga a prendere decisioni molto rapidamente visto che per sottoscriverla non si può andare oltre le prossime 24 ore quando questa sarà scaduta.

OFFERTA SOLO PER OGGI

Attorno alla campagna Wind Celebration solo per oggi sarà possibile passare all'operatore di telefonia mobile con un'offerta davvero irripetibile. Infatti basteranno 10 euro per avere 1000 minuti verso tutti, 30 gb di traffico dati 4G e 500 sms. Un'offerta che però è valida solo per la giornata di oggi all'interno di una serie di offerte che sembrano pronte a sbaragliare tutto il mercato. L'offerta è stata lanciata ufficialmente per festeggiare la Giornata Internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio, pretesto per cercare di aumentare il pacchetto già incredibile di clienti che fanno parte della famiglia Wind. Sicuramente un pacchetto molto importante per quanto riguarda soprattutto i Giga che sono davvero moltissimi per un mese e che permettono all'utenza di sbizzarrirsi con video e social network. Simbolica la presenza invece degli sms che sono ormai in totale disuso con l'arrivo di WhatsApp.

