Samsung Galaxy XCover 5, tutto pronto per il debutto del nuovo smartphone “extreme”? In rete è stato scovato un indizio che spingerebbe verso la sua prossima commercializzazione

In arrivo il nuovo XCover 5?

Sembrerebbe essere ormai prossimo al debutto il Samsung Galaxy XCover 5, il nuovo dispositivo mobile in versione extreme. La multinazionale coreana ha annunciato nel 2017 l’XCover 4 per l’inizio dello scorso mese, mentre da qualche ora a questa parte pare sia pronto ed essere messo in circolazione il suo successore. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Sammobile, il marchio XCover 5 è comparso sul sito ufficiale di Samsung nella sua versione neozelandese, e tale “etichetta” pare sia stata catturata dal googlebot, lo spider di Google che come un segugio, scandaglia i vari siti internet per poi indicizzarne i contenuti. Attenzione però, vista la marea di notizie circolanti in questi ultimi tempi, non è da escludere che si tratti della classica fake news, quindi i rumors vanno presi con le pinze.

UNO SMRTPHONE DA BATTAGLIA

Non è infatti la prima volta che si cerca di scoprire qualcosa di più circa questo nuovo Galaxy XCover 5, e già durante il mese di marzo il “leaker” Roland Quandt, aveva pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter le immagini di un nuovo dispositivo mobile “extreme” di casa Samsung, con scocca rinforzata e tre flash Led al fianco della fotocamera posteriore, specificando che si trattava di un Galaxy S9 con i muscoli, anche se non è da escludere sia proprio il nuovo X. Ricordiamo che l’ultimo modello dell’XCover, è uno smartphone resistente alla polvere, all’acqua, nonché al sale, all’umidità, alle vibrazioni e alle radiazioni solari. Inoltre, resiste anche agli shock termici e può essere utilizzato in praticamente ogni luogo della terra.

