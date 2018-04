Xiaomi presenta Amazfit Antelope Light Sport Shoes/ Scarpe smart ed economiche con il chip contapassi

Le scarpe firmate Xiaomi

La Xiaomi è una multinazionale cinese famosa in tutto il mondo, per la realizzazione di prodotti di elettronica, in particolare, smartphone e fotocamere. L’azienda d’oriente, non contenta, ha voluto fare il suo ingresso anche nel mercato delle calzature. Sono infatti disponibili le Amazfit Antelope Light Sport Shoes, scarpe sportive smart, ovvero, intelligenti. Nella suola è infatti integrato un chip molto semplice, che conta i passa e le calorie bruciate: grazie a questo aggeggio, potremo così capire quanti chilometri avremo percorso attraverso un’apposita app dedicata per far funzionare appunto il congegno. Le scarpe sono state lanciate in Cina ad un prezzo molto basso, attorno ai 25 euro, mentre se voleste acquistarle in Italia, il prezzo si alza un po’, visto che su gearbest, sono disponibili a 57.70 euro.

UN PO’ DI CARATTERISTICHE

Esteticamente le Amazfit Antelope Light Sport Shoes sono delle scarpe sportive, in linea con il design attuale del mercato. Sono disponibili in tre colori, con la tomaia di colore blu, grigio chiaro o nel classico colore nero. La suola (dove lavora un chip Mija Smart Core 2), è invece sempre di colore bianco, in tutti e tre i modelli. Le scarpe non sono prodotte direttamente da Xiaomi, ma da un’azienda sussidiaria, la Huami, e si rivolgono ad un pubblico giovanile, nonché agli amanti delle corse. Interessante il fatto che i lacci delle stesse scarpe siano stati realizzati con un filo riflettente, di modo da essere visti anche in condizioni di scarsa visibilità (come ad esempio di notte), e una banda riflettente è stata inserita anche sul tallone.

