WhatsApp/ Ecco come si possono utilizzare due numeri diversi sullo stesso smartphone

WhatsApp, ecco come si possono utilizzare due numeri diversi sullostesso smartphone. La prima possibilità ce la offre l'applicazione Parallel Space, ma c'è anche l'ipotesi ospite.

16 aprile 2018 Redazione

Oltre al possibile utilizzo di Parallel Space su Android è presente anche un'altra opzione per muoversi su due binari all'interno dello stesso dispositivo mobile. Grazie all'opzione ospite infatti possiamo gestire due profili diversi di Whatsapp anche se rispetto a Parallel Space ci sono dei pro e dei contro. Il vantaggio sicuramente è il fatto che la durata della batteria viene preservata, rispetto all'app in questione che la consuma più rapidamente. L'aspetto negativo invece è che c'è ovviamente più tempo di perdere tra l'uscire dal nostro profilo per poi entrare come ospite e attivare l'altro WhatsApp. Di sicuro le possibilità offerte da Parallel Space, nel computo di tutto quello che può accadere sul nostro smartphone, ci portano a prediligerlo nel caso ci sia proprio questa necessità di utilizzare due profili di Whatsapp.

DUE NUMERI DIVERSI SULLO STESSO SMARTPHONE

WhatsApp rimane l'applicazione più scaricata in Italia e che ci offre diverse opportunità interessanti. Tra quelle più richieste sul mercato da tempo c'è quella di poter utilizzare due profili dell'app diversi, magari per esigenze diverse tenendo aperto da un lato il profilo di lavoro e dall'altro quello personale/familiare. Al momento né sull'app per Android né su quella per iPhone esiste un'opzione in grado di poterci permettere di passare liberamente da un numero all'altro sullo stesso dispositivo mobile. La svolta però arriva da applicazione terze che ci permettono di gestire molto rapidamente due numeri diversi sullo stesso smartphone. Tra queste la più usata è Parallel Space e questa rende la possibilità di utilizzare due account contemporaneamente senza tradire quelle che sono le regole del social network in questione. Una curiosità molto particolare da provare ovviamente se si hanno esigenze di questo tipo.

