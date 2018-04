Netflix, 125 milioni di abbonati in tutto il mondo/ Nuovo boom per la piattaforma streaming

Netflix, 125 milioni di abbonati in tutto il mondo: nuovo boom per la piattaforma streaming. Crescono sempre più i clienti del noto servizio statunitense

125 milioni di abbonati a Netflix in tutto il mondo

Continua la crescita inesorabile di Netflix. La piattaforma statunitense di streaming ha toccato quota 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, confermando i grandiosi numeri di crescita della fine dello scorso anno. Nel Q4 2017 i nuovi clienti erano cresciuti in maniera esponenziale, e quanto accaduto nei primi mesi del 2018 sta di fatto confermando quell’ottimo trend. Sono infatti 7.4 i milioni di nuovi clienti nell’anno solare in corso, per un servizio che non sembrerebbe conoscere crisi. Numeri importanti confermati anche dai ricavi di questo primo quarto del 2018, che sono cresciuti del 40.4 % rispetto agli stessi mesi dell’anno scorso, per un totale superiore ai 3.7 miliardi di dollari. Se il trend di crescita dei clienti venisse confermato anche fino a giugno, a quel punto si sfonderà il tetto dei 4 miliardi di ricavi.

NUOVI INVESTIMENTI IN ARRIVO

Entro la prossima estate, infatti, gli abbonati worldwide di Netflix potrebbero superare i 130 milioni, confermandosi come piattaforma streaming numero uno al mondo. Sono diverse le fortune di questo servizio molto amato anche in Italia, a cominciare ovviamente dal catalogo offerto, ampio, variegato e rivolto in particolare ad una clientela giovane. Fra le serie più amate vi è senza dubbio La casa di carta, che narra le vicende di una rapina alla zecca spagnola, e che ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica. Ovviamente l’intenzione di Netflix è quella di non fermarsi, ma di espandersi e crescere sempre più; sono infatti già stati messi in preventivo investimenti molto importanti per assicurarsi nuovi contenuti già entro la fine di questo anno.

© Riproduzione Riservata.