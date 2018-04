WIND TRE A MILANO/ Attiva la nuova rete unica mobile: i vantaggi per gli utenti

Wind Tre a Milano: è attiva da oggi la nuova rete unica mobile. Una svolta non solo formale, diversi i vantaggi per gli utenti: l'ad, "nostra leadership nel soddisfare gli utenti"

Wind Tre (foto da Facebook)

Wind Tre è attiva a Milano: adesso è ufficiale, la nuova rete unica mobile è operativa anche nel capoluogo lombardo. Si iniziano a raccogliere dunque i primi frutti della fusione societaria avvenuta nei mesi scorsi, con Wind Tre che estendendo la propria attività fino a Milano conferma la propria volontà di rinforzare il suo asset in maniera importante. Milano ovviamente non è la prima città dove la rete unica è stata attivata: prima del centro meneghino - informa Wind Tre - il processo di consolidamento e modernizzazione dell'asset in Italia era stato "già realizzato a Trieste, Agrigento e Bologna ed in fase conclusiva anche in altre importanti città come Roma, Ascoli Piceno, Alessandria, Bari e Cosenza". Ma in cosa tradurrà concretamente questa novità per l'utenza? Nello specifico i vantaggi più importanti dovrebbero riguardare la velocità della connessione 4G, che a detta di Wind Tre dovrebbe migliorare addirittura del 250%. Altri miglioramenti dovrebbero poi registrarsi nella copertura di rete, in particolare al chiuso, senza considerare le prospettive dei "futuri servizi 5G per i clienti di Wind Tre" grazie ad una innovativa architettura in cloud e per quanto riguarda la fibra.

WIND TRE, "NOSTRA LEADERSHIP NEL SODDISFARE GLI UTENTI"

L'attivazione di Wind Tre a Milano è stata salutata con grande orgoglio dai vertici aziendali. L'amministratore delegato Jeffrey Hedberg ha dichiarato:"La realizzazione della rete mobile unica a Milano attraverso l'integrazione e la modernizzazione delle reti di Wind e Tre conferma ancora una volta la nostra leadership nel soddisfare le esigenze dei clienti grazie all'innovazione e alla qualità delle nostre infrastrutture". Hedberg ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'obiettivo conseguito da Wind Tre, che a questo punto fa registrare un importante upgrade dal punto di vista delle proprie prestazioni:"Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto nel capoluogo lombardo, che ci consente di realizzare un ulteriore miglioramento della qualità, della velocità di connessione e della copertura della nostra rete mobile".

