Amazon, nuovo browser per Android: si chiama Internet, è molto leggero e rispetta la privacy. Il nuovo strumento di navigazione lanciato dal colosso di Jeff Bezos

Internet, il nuovo browser di Amazon

Amazon lancia un nuovo browser. Il nuovo strumento di navigazione si chiama Internet, un nome decisamente generico, e attualmente è pensato solo per il mercato indiano. Il nuovo browser è stato esclusivamente realizzato per il sistema operativo Android, ed è presente in versione lite, molto leggero da scaricare. E’ proprio “il peso”, il punto di forza di Internet, visto che il nuovo browser di Jeff Bezos sarà solamente di 2 MB, un contenuto decisamente poco ingombrante se pensate alla concorrenza capitanata da Chrome (21 MB), Edge (54,5 MB) e Firefox (19.9 MB). Perché questa caratteristica? Semplicemente perché Internet è stato immesso sul mercato indiano, dove la connessione veloce non è diffusa ovunque, e vi è un traffico dati limitato.

DA USARE CON ALEXA?

Inoltre, fra le qualità di questo nuovo browser, che Amazon ha voluto sottolineare, il fatto che non sia invasivo, che rispetti la privacy degli utenti, e che non raccoglie i dati sulla navigazione. Una linea che negli ultimi tempi è stata intrapresa da Firefox, che fa appunto della privacy uno dei suoi must. Secondo The Next Web, non è da escludere che il nuovo browser della multinazionale americana sia stato lanciato anche per un utilizzo con Alexa, l’assistente personale intelligente di Jeff Bezos, che da poco ha visto aumentare la concorrenza, leggasi Google Home. Inoltre, vi è appunto la volontà di entrare nel settore dei browser lite, in cui attualmente Internet la fa da padrone visto il suo peso leggerissimo

