Facebook, le nuove regole per gli under 15/ Controlli in aumento ma vi sono tre falle nel sistema

Facebook, nuove regole per gli under 15 - LaPresse

Tutti i social network, le chat e tutti i siti che utilizzano dati sensibili, dovranno allinearsi a breve al Gdpr, il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che entrerà in vigore fra poco più di un mese, il prossimo 25 maggio. Anche Facebook dovrà ovviamente adattarsi a queste nuove disposizioni, che mirano in particolare a tutelare i minori under 15. Si alzerà a questa età, passando dai vecchi 13, la possibilità di utilizzo di Facebook, WhatsApp, Instagram e via discorrendo, ma ad un’attenta analisi di queste modifiche, come scrive La Repubblica, si scopre come il sistema sia pieno di falle. Prima di tutto, soffermandoci in particolare su Facebook, il noto social network pensa che chi compila il form di iscrizione, dica il vero.

QUANTE FALLE NEL SISTEMA

Per un under-15 sarà quindi facile scrivere di avere 15/16/17 anni, quando in realtà ne ha 14/13 e via discorrendo. Chiunque potrà così iscriversi a Fb, aggirando questa semplice norma, falsificando la propria data di nascita e facendo finta di essere un adulto. Secondariamente, anche l’eventuale verifica sulla reale età del nuovo iscritto, risulta essere alquanto banale, se non addirittura disarmante: basta selezionare uno dei contatti di Facebook che il minore in questione ha indicato come genitori o parenti, chiedendo di dare il consenso a condividere informazioni sensibili, e il gioco è fatto. In questo caso, Fb si fida ciecamente del fatto che l’utente contattato sia realmente un genitore, senza verifica alcuna. Infine, la terza falla, vi è una nuova sezione per scaricare i propri dati, che però non saranno portabili su piattaforme simili: non sarà quindi possibile fare una ricerca incrociata dei dati dello stesso utente, per verificarne l’esistenza o comunque l’esattezza degli stessi dati.

