Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Honor 10

Tra le grandi novità che ci propone l'Honor 10 c'è anche la possibilità del lettore di impronta frontale proprio come nell'iPhone. In questo dettaglio troviamo quindi anche qualcosa che non ci sarà nel nuovissimo Huawei P20. Sotto il vetro frontale infatti troviamo una tecnologia ad ultrasuoni che permetterà di sbloccare lo smartphone con la semplice pressione di un dito. Altra novità in merito c'è da dire che il sensore funzionerà anche con le dita bagnate, specifica che ha sottolineato la stessa casa produttrice del nuovo modello di Honor. A breve, anche se non sono chiare le date, vedremo l'Honor 10 disponibile anche in Italia. In Cina uscirà il prossimo 27 aprile al prezzo di circa 335 euro che salirà a 385 per la versione da 128 Gb. In Italia il prezzo dovrebbe salire, ma comunque non supererà i 500 euro o almeno questo è quello che si spera.

ARRIVA IL NUOVO TOP DI GAMMA

Il mercato della telefonia mobile è pronto ad accogliere l'arrivo di un altro gioiellino, in questo caso si tratta dell'Honor 10. Il brand cinese si prepara a lanciare un vero e proprio smartphone in grado di spaccare il mercato. Le specifiche sono veramente impressionanti a partire dal Notch preso in prestito dall'iPhone e finalmente anche disponibile per Android. L'Honor 10 è un fratello minore dello Huawei P20 al quale si ispira liberamente per dare nuove possibilità agli utenti. Tra le numerose novità ci sono anche i colori fosforescenti che rendono il dispositivo mobile ancora una volta innovativo. Incredibile è il display da 5.84 pollici LCD Full HD+ con una risoluzione di 2240 x 1080 pixel. Monta 6 Gb di RAM e unostorage interno che si muove tra i 64 e i 128 Gb che si possono anche espandere anche con una MicroSD. Ovviamente sarà di alto livello anche la fotocamera con una doppia cam posteriore da 24 MPx+16MPx.

