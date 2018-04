Samsung Galaxy S9 / Sconti su Amazon: ci si prepara già per l'arrivo del modello X

Samsung Galaxy S9, sconti imperdibili su Amazon: ci si prepara già all'arrivo del nuovo modello il X. Prezzi e ultimissime sullo smartphone in grado di rivoluzionare il mercato.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Samsung Galaxy S9

Il grande successo del Samsung Galaxy S9 apre la strada al X e sicuramente crea aspettative molto alte. Il dispositivo mobile in questione offre un'ampia gamma di innovazioni, che hanno sconvolto il mercato. Amazon ci offre già delle sorprese, perché da oggi il dispositivo, anche nella sua variante S9+, viene venduto con un'offerta a cui è davvero difficile rinunciare. Invece dei consoni 899 euro lo possiamo trovare infatti a 645 con uno sconto addirittura del 28%. Le offerte proposte da Amazon sappiamo però essere attive solo per un ristretto periodo di tempo, non è quindi da escludere la possibilità che poi il prezzo possa tornare quello originario da un momento all'altro. Di certo un'offerta incredibile per potersi portare a casa un modello top di gamma a prezzi davvero concorrenziali. Intanto cresce l'attesa per l'uscita del Samsung Galaxy X che si prospetta essere ovviamente ancora superiore, ma ci vorrà un po' di tempo per vederlo nei negozi.

LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO S9

Sicuramente il Samsung Galaxy S9 è il modello di smartphone che ha rivoluzionato il mercato dei dispositivi mobili, cercando di raggiungere l'eccellenza mostrata dai modelli targati Apple. Si parte da un display da 5.8 pollici super AMOLED che sicuramente è un punto forte anche grazie alla risoluzione QHD+ da 2960 x 1440 pixel. C'è poi da notare diverse integrazioni rispetto al passato come il SoC Exynos 9810 che rappresenta il punto forte di questo dispositivo. La GPU anche è stata migliorata con tutto quello che ha un top di gamma. Attenzione poi alla fotocamera posteriore da 12 megapixel che propone anche uno stabilizzatore ottico e un'apertura variabile. Inoltre anche la fotocamera anteriore è stata migliorata, alzandola addirittura a 8 megapixel. Sicuramente ci troviamo di fronte a uno smartphone in grado di cambiare il modo di intendere i dispositivi mobili visti fino a questo momento.

