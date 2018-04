iPhone 2018, dual sim / Il nuovo modello potrebbe usare due schede contemporaneamente

iPhone 2018, dual sim: il nuovo modello potrebbe usare due schede contemporaneamente. Rivoluzione per la Apple in una nuova direzione, cercando di rispondere alle esigenze degli utenti.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

La Apple sta lavorando ai nuovi modelli che usciranno per la fine del 2018 con una grandissima novità. Infatti sarà possibile vedere l'alloggio per una seconda scheda con la tecnologia dual sim che finalmente andrà a toccare anche gli iPhone. Kuo si aspetta che arriverà questa variante almeno su due dei tre modelli che sono attesi proprio per la fine di quest'anno. La gestione arriverà tramite software con la possibilità di passare da una all'altra davvero molto rapidamente e permettendo così anche di avere due profili WhatsApp attivi come richiesto da tantissimi utenti in rete. L'emergenza è arrivata perché ormai praticamente ogni smartphone Android ha questa caratteristica e quindi la Apple non poteva assolutamente essere da meno in merito a questo.

LA DUAL SIM PER LA APPLE

La Apple decide di fare un passo in avanti per completare una delle poche falle che appartenevano al suo marchio. Infatti pare che presto potrebbe essere lanciato il primo iPhone dual sim e cioè in grado di accogliere due schede contemporaneamente e che possano permettere magari di gestire un doppio numero per dividere i contatti di lavoro con quelli dei famigliari. E pensare che fino a questo momento un marchio così sviluppato in fatto di tecnologia come la Apple aveva deciso di evitare questa possibilità nonostante ormai si vedesse da anni sugli smartphone Android. Una presa di posizione che sembrava legata anche allo stile elegante degli iPhone che però potrebbero molto a breve servirsi delle moderne tecnologie per dare spazio a due alloggi per le sim. Una svolta che metterà ancora una volta la Apple di fronte a tutti nonostante i prezzi ritenuti per molti decisamente eccessivi.

