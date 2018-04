Cancellarsi da Facebook / L'operazione è più difficile di quanto si possa pensare, colpa di Mark Zuckerberg?

Cancellarsi da Facebook, operazione più difficile di quanto si possa pensare: di mezzo c'è Mark Zuckerberg? Il social network più famoso del mondo nel momento più difficile da quando è nato.

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Cancellarsi da Facebook

In seguito allo scandalo legato a Cambridge Analytica in molti hanno deciso di cancellare Facebook, ma l'operazione si è resa molto meno semplice di quanto si potesse pensare. Intanto per eliminare il proprio profilo bisogna andare a scandagliare tra le icone, senza avere vita assolutamente facile. Poi c'è la proposta di Facebook di mettere come in pausa il profilo, fermandolo e oscurandolo a tutti ma lasciandolo in congelatore da poter sbrinare a proprio piacimento rendendolo nuovamente vivo qualora un domani venisse voglia di tornare a navigare. Facebook poi fa un ulteriore tentativo per commuovere chi si vuole cancellare e invitarlo a cambiare idea, propone infatti prima dell'addio definitivo alla piattaforma una galleria di amici con tanto di foto e una didascalia che sottolinea come questi sentiranno la nostra mancanza. Un mondo tecnologico che non tutti sono pronti a lasciare o a mettere nel freezer.

MOMENTO DI CRISI PER IL SOCIAL NETWORK PIÙ FAMOSO DEL MONDO

Facebook è sicuramente il social network più famoso del mondo. Questo infatti ha letteralmente rivoluzionato la vita di molti, arrivando quasi a sostituire il numero di telefono. In molti preferiscono a quest'ultimo preferiscono chiedere il contatto di Facebook per una fruizione più rapida e sicuramente tecnologica. È altrettanto innegabile che questo è il momento più difficile da quando è nato. Questo perché scoppiato lo scandalo che lega Facebook a Cambridge Analytica per la fuga di dati sono stati in molti ad aderire alla campagna lanciata su Twitter da Brian Acton, co-fondatore di Whatsapp, #DeleteFacebook. In molti hanno visto questa come una mossa per virare l'attenzione su altri social e magari per rilanciare Twitter al momento un po' in calo nelle quotazioni generali. Riusciranno a mettere al tappeto Facebook? Questo non possiamo saperlo, ma di certo il momento è molto delicato e tutti se ne sono resi conto, Mark Zuckerberg compreso.

