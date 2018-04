God of War, Playstation 4/ Arrivano i primi trucchi: ecco tutti i consigli per affrontare il gioco della SIE

God of War, Playstation 4: arrivano i primi trucchi nel giorno dell'uscita del gioco. Ecco tutti i consigli per gestire al meglio Kratos e vivere un'avventura indimenticabile.

20 aprile 2018 Matteo Fantozzi

God of War, Playstation 4

God of War è appena uscito e sui social già iniziano a confrontarsi gli appassionati che aspettavano questo momento ormai da anni. Sicuramente sono diverse le novità interessanti da seguire, ma è incredibile vedere come sorgano dal nulla e rapidamente anche molte guide con trucchi vari e la possibilità anche di capire come superare i punti critici del gioco. Ovviamente sarà importante iniziare a capire le meccaniche di base del videogame che saranno molto diverse dall'ultimo vero capitolo uscito nell'ormai lontano 2010. Tra le trovate più interessanti c'è anche quella di interessanti e molto ampie possibilità di personalizzazione del gioco. Questo permetterà di compiere un'esperienza a 360° con la possibilità di immergersi in un videogame pronto a proporsi come gioco dell'anno 2018.

TORNA IL VIDEOGAME IN ESCLUSIVA PER LA PLAYSTATION 4

Oggi è arrivato il grande giorno che aspettavano milioni di gamer in giro per il mondo, esce infatti per Playstation 4 God of War. Kratos si rivoluziona e veste nuovi panni per un videogame in esclusiva ancora una volta per la Sony in barba a Microsoft e tutti gli utenti di X Box One che non avranno la possibilità di giocarci. Si tratta dell'ottavo capitolo della serie che prese il via ben tredici anni fa per Playstation 3 ed è il primo che uscirà in esclusiva per la 4 visto che il precedente God of War III fu prodotto per entrambe le console. Sono numerose le novità come l'assenza delle lame sugli avambracci di Kratos che si muoverà con una nuova arma. Anche l'inquadratura sarà diversa, con maggiore libertà nel controllare il personaggio all'interno di speciali ambientazioni come abbiamo potuto ampiamente ammirare nei vari filmati circolati in rete nelle ultime settimane.

