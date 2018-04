Netflix, arrivano le anteprime video su iPhone e iPad/ A breve disponibili per Android: ecco come funzionano

Netflix, arrivano le anteprime video su iPhone e iPad, a breve disponibili per Android: ecco come funzionano. Novità interessante per la piattaforma di video streaming americana

Nuove anteprime video per l'app di Netflix

Importante novità per quanto riguarda l’app per dispositivi mobile di Netflix. Sono infatti disponibili da qualche ora a questa parte, le anteprime video per i sistemi operativi iOS, quindi per tutti gli iPhone e gli iPad. Uno strumento di cui i clienti potevano già fruire sulle televisioni e sui personal computer, e che da oggi è stato introdotto anche su smartphone e pad. Come funzionano queste nuove anteprime video? In poche parole, selezionando la serie tv che ci interessa, o il film/documentario che vorremmo vedere, si apre un breve trailer di 30 secondi. Un filmato molto utile che potrebbe appunto farci capire se quel contenuto che vorremmo riprodurre può essere accattivante o meno. La particolarità delle anteprime video, è che verranno mostrate in verticale, quindi, non sarà necessario ruotare lo smartphone per vederle, mossa spesso e volentieri fastidiosa.

UNA FEATURE INTERESSANTE

Come detto in anteprima, per ora questa novità è disponibile solo per iPhone e iPad, ma a breve verrà implementata anche per i sistemi operativi Android. Una feature senza dubbio interessante, visto che capita spesso e volentieri, ai clienti Netflix, di guardare appunto il trailer prima di gustarsi l’intero contenuto. Inoltre, dopo aver visualizzato il teaser, sarà possibile far partire il film o la serie tv, (sempre che ci abbia convinti), o eventualmente, aggiungerli alla nostra lista di film da vedere. I tempi di caricamento sono molto bassi, ma tutto dipende ovviamente dalla connessione, e inoltre i trailer vengono mostrati ai clienti in base ai gusti personali, quindi, tenendo conto delle precedenti scelte.

© Riproduzione Riservata.