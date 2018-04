Asus ZenFone Max Pro / Il nuovo modello Android vuole sbaragliare il mercato

Asus ZenFone Max Pro, il nuovo modello Android vuole sbaragliare il mercato. Tra le caratteristiche più ricercate quella di una batteria che ha davvero un'autonomia incredibile.

24 aprile 2018

Ci siamo, il nuovo Asus è pronto a sbaragliare la concorrenza presentando il modello ZenFone Max Pro M1 che sembra decisamente pronto a diventare il protagonista assoluto del palcoscenico mondiale in quanto a telefonia mobile. La presenza di una batteria di alto livello ci permetterà di sviluppare un Android 8.1 di assoluto livello. Al momento non ci sono indicazioni chiare sul quando questo modello di smartphone arriverà in Italia, ma la sensazione è che potrebbero arrivare delle novità già nei prossimi giorni. Tra le novità c'è la grandissima attenzione per la fotografia visto che abbiamo un doppio sensore posizionato in verticale con due fotocamere da 13 e 16 megapixel. La fotocamera frontale anche sarà di assoluto livello con le informazioni che pervengono in anteprima che parlano di una risoluzione tra gli 8 e i 16 megapixel. Come tutti gli Asus anche questo supporterà una Dual Sim che riuscirà a dare la possibilità di gestire due diverse situazioni contrattuali contemporaneamente.

ARRIVA IL NUOVO MODELLO DI ASUS

È stato presentato il nuovo modello del brand Asus che a breve sarà possibile nei negozi di tutta Italia e anche ovviamente online. Il modello si chiama ZenFone Max Pro M1 e la sua caratteristica più importante sarà una batteria da 5000 mAh che permetterà un'autonomia di addirittura due giorni. Tra le altre novità c'è anche quello di un corpo tutto rifinito in alluminio, maneggevole e che permette di rendere il dispositivo, nonostante un monitor da quasi sei pollici, molto più leggero del passato. Lo schermo è un altro punto di forza visto che sviluppa un Full HD+, con una risoluzione di 2160 x 1080 pixel. Questo smartphone monta un processore Qualcomm Snapdragon 636 con una ram da ben 3 Giga e una memoria interna di addirittura 32 giga ovviamente estendibile. Ci troviamo di certo di fronte al miglior Asus di sempre in attesa di vederlo anche da noi.

