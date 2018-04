Detroit Become Human, Playstation 4/ Il videogioco film di David Cage uscirà a maggio, ma ecco la demo

Detroit Become Human, Playstation 4: il videogioco film del regista David Cage arriverà solo a fine maggio, ma intanto è possibile scaricare la prima demo giocabile sul Playstore.

24 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Detroit Become Human, Playstation 4

Finalmente l'attesa per Detroit: Become Human è arrivata agli sgoccioli e l'uscita della demo permetterà a molti amanti della Playstation 4 di capire a cosa si troveranno di fronte a meno di un mese dall'uscita del gioco. Di cosa parla Detroit: Become Human? Kara è un androide che dopo essere stato costruito è riuscito a scappare. Ha una coscienza artificiale che le permette di provare delle sensazioni molto simili a quelle degli umani. Non riesce però a trovare posto nella società che vede gli androidi come puro mezzo degli umani per avere una vita semplice. Al progetto hanno collaborato prestando la loro voce Valorie Curry e Jesse Williams. La bella attrice della Contea di Orange ha prestato la sua voce alla protagonista Kara e ha sicuramente avuto il duro compito di dare una vita a quello che è pressoché un robot che prova emozioni. Aumentano le aspettative da parte del pubblico con la crescita di video trailer pubblicati e ora anche l'uscita di una demo davvero stellare.

IL VIDEOGAME-FILM

Il 25 maggio 2018 uscirà per Playstation 4 uno dei videogame più attesi dell'anno Detroit: Become Human. Viene considerato da tutti come un gioco al confine con il film con David Cage che ha fatto davvero un grandissimo lavoro. Detroit: Become Human è stato sviluppato dalla Quantic Dream e verrà pubblicato esclusivamente per Playstation 4 come è accaduto per God Of War, per la rabbia di tutti gli utenti della X Box One. Il videogame presenterà una giocabilità molto simile a quella degli altri titoli della casa: Heavy Rain e Beyond: due anime. Infatti sarà possibile essere molto liberi nelle scelte, con la possibilità poi di assistere a dei finali alternativi che scaturiranno in base alle azioni compiute durante il gaming. Da oggi sarà possibile scaricare dal Playstation Store la demo giocabile che permetterà di capire qualcosa in più di un videogame di cui comunque si è parlato già a lungo fin da quando questo è stato presentato con grande successo agli E3 del 2016.

© Riproduzione Riservata.