Facebook / Il riconoscimento facciale funziona? Zuckerberg preoccupato dal calo degli utenti

Facebook, il riconoscimento facciale funziona? Mark Zuckerberg preoccupato per il calo sensibile degli utenti giovani sul social network dopo lo scandalo Cambridge Analytica.

24 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Facebook

Mark Zuckerberg è preoccupato per Facebook, inevitabilmente ci sarebbe stato un danno dallo scandalo Cambridge Analytica difficile era pensare che ad essere colpiti fossero i più giovani. Infatti di fronte al sospetto della fuga di dati sensibili i più attenti sembravano essere gli adulti, invece paradossalmente stanno calando vorticosamente anche il numero degli iscritti tra i giovanissimi. C'è però un rovescio della medaglia come in ogni situazione perché paradossalmente nonostante questa fuga stanno crescendo gli utenti con un +3.2% sugli attivi mensili dall'inizio di quest'anno. In poche parole i numeri ci parlano di 67 milioni di persone che nel mondo hanno utilizzato negli ultimi tre mesi la piattaforma. Numeri importanti che non bastano a creare serenità perché il calo dei giovani è preoccupante e va studiato assolutamente qualcosa che riporti Facebook a vivere una condizione di quantomeno parziale tranquillità.

IL RICONOSCIMENTO FACCIALE FUNZIONA DAVVERO?

E' un momento davvero difficile da spiegare per Facebook dopo che lo scandalo Cambridge Analytica ha colpito il noto social network. Tra i rimedi messi in atto da Mark Zuckerberg c'è il riconoscimento facciale preso in prestito dall'iPhone X e ora attivo anche su Facebook. La scelta è stata quella di renderlo attivo solo per chi lo volesse e non obbligatorio per ogni accesso da parte dell'utenza. Una novità che però è rimasta piuttosto sottotraccia almeno per l'utenza non troppo dedita a frequentare portali dedicati alla tecnologia. L'obiettivo è sicuramente aumentare la sicurezza degli utenti che potranno tramite la fotocamera anteriore, o con la webcam del computer, effettuare la configurazione del loro volto abile poi a effettuare l'accesso sulla piattaforma rendendola quindi inattaccabile da un utente esterno. Non tutti però hanno gradito questa possibilità anche perché considerata come una scelta un po' troppo complessa.

© Riproduzione Riservata.