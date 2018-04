WhatsApp/ Due interessanti novità entro aprile: arriva Google Chat a far paura!

WhatsApp, due interessanti novità entro il mese di aprile: ecco cosa cambierà nelle prossime settimane. Attenzione alla sfida che arriva da Google Chat pronto a entrare in concorrenza.

24 aprile 2018 Matteo Fantozzi

WhatsApp

Google ci prova e lancia la sfida a WhatsApp per prendere in mano il mercato delle applicazioni di messaggistica istantanea ora dominato da WhatsApp. Sta per partire l'avventura di Google Chat che si propone l'obiettivo assai difficile di riuscire in poco tempo a diventare la prima app per scambiare messaggi, audio e video sui dispositivi mobili. Il sito The Verge ha sottolineato come questa si chiamerà semplicemente Chat e si baserà sull'introduzione del protocollo RCS tramite la trasmissione dei dati in accordo con i vari operatori telefonici. Google Chat permetterà anche di comunicare con chi non ha a disposizione l'app sul suo smartphone, in quel caso riceverà direttamente un sms. Pare addirittura che su Android questa dovrà sostituire in maniera definitiva l'app predefinita presente per inviare sms. Una sfida importante e molto difficile, ma che fa tremare sia WhatsApp ma anche Telegram che vedono in Google come un mostro sacro che prova a entrare in concorrenza per fare piazza pulita.

DUE NOVITÀ IN APRILE

WhatsApp è pronto ad accogliere delle novità molto interessanti entro la fine del mese. Il prossimo update dell'applicazione infatti potrebbe avere delle novità interessanti per il futuro. Ovviamente la novità più interessante riguarda le note video che praticamente funzioneranno come le attuali note vocali, una situazione più rapida ed efficiente di quella a disposizione in questo momento. C'è ancora grande attesa poi di vedere anche nella versione normale, oltre a quella beta, la registrazione degli audio senza dover tenuto premuto il touch dello smartphone. Servirà infatti introdurre prima o poi il famoso tasto di pausa all'interno della configurazione di WhatsApp che gli utenti continuano a chiedere fin da troppo tempo. Tra le altre grandi novità però ci dovrebbe essere quella del riconoscimento da parte dell'algoritmo dell'applicazione delle catene di Sant'Antonio che saranno quindi eliminate direttamente senza nemmeno farle arrivare a chi dovrà rispondere.

© Riproduzione Riservata.