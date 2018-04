Playstation 4/ Svelati i giochi gratuiti di maggio 2018 nel piano di abbonamento Plus

Playstation 4, svelati quali saranno i giochi gratuiti nel piano di abbonamento Plus per il mese di maggio prossimo. Presto ulteriori novità in merito alla piattaforma Sony.

26 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Playstation 4

Il piano Playstation Plus metterà a disposizione di tutti i suoi abbonati la possibilità di scaricare gratuitamente a maggio su Playstation 4 i giochi Beyond: Due anime e Rayman Legends. Il primo è un'avventura grafica firmata Quantic Dream che è uscita nel novembre del 2015 da un riadattamento di quella del 2013 che invece abbiamo visto sulla Playstation 3. La protagonista di questo gioco è Jodie Holmes, percorreremo la sua vita dal 1998 al 2015 lungo una carrellata di eventi che si legheranno facendocela conoscere in maniera davvero dettagliata. Rayman Legends invece è un platform di nuova generazione che si ispira a un cult uscito per la prima volta per Playstation alla fine del 1995. Siamo al quinto capitolo della serie principale se si lasciando da parte quelli legati alla collana Rabbids. Per Playstation 4 era uscito nel febbraio del 2014 dopo che precedentemente l'avevamo visto sulla 3.

I TITOLI GRATUITI

Come ogni mese ci avviciniamo alla fine e sale la curiosità per tutti i possessori di Playstation 4, e di un abbonamento Plus, di scoprire quali saranno i giochi gratuiti in arrivo. Si preannuncia per tutti gli appassionati di videogame un mese di maggio davvero intenso e pieno di colpi di scena legati proprio alla possibilità di trovarsi di fronte a numerosi videogiochi gratuiti. Al momento è stato svelato che sarà possibile avere a disposizione senza pagare niente Beyond: Due Anime e Rayman Legends. Invece per quanto riguarda la Playstation 3, per chi la possedesse ancora, ci saranno due titoli diversi e cioè Risen 3: Titan Lords ed Eat Them. Concludiamo questa abbuffata di videogame gratuiti con la versione mobile della Playstation e cioè la PS Vita dove sarà possibile scaricare senza addebiti King Oddball e Furmins.

