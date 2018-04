Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista

Shadow of the Tomb Raider, arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.

27 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Shadow of the Tomb Raider

Manca ancora molto all'uscita nei negozi di Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della saga videoludica con protagonista Lara Croft. Stavolta l'ambientazione sarà una terrificante foresta minacciata da un'antica profezia Maya. Le immagini che ci arrivano sono davvero incredibili e spettacolari con colpi di scena che ci portano comunque a un modus operandi davvero molto simile a quello del videogame uscito tre anni fa. I produttori hanno creato grande suspense sottolineando che Lara Croft arriverà a toccare il ''momento più buio dell'intera saga''. C'è anche una data per l'uscita che dovrebbe essere il 14 settembre prossimo sia per X Box One che per Playstation 4 e computer. Intanto sui social network il pubblico è già carico e inizia a parlare del gioco, sperando di vedere anche delle svolte interessanti nella trama oltre che ovviamente nella giocabilità.

LA SAGA CON LARA CROFT PROTAGONISTA

Torna Lara Croft con un nuovo capitolo della saga videoludica a lei dedicata, Shadow of the Tomb Raider. Le prime immagini del videogame ci portano a ripercorrere le tappe di un'avventura che va avanti dal 1996. La bella archeologa sviluppata da Core Design e prodotta dalla Eidos ha dato vita a tantissime avventure e addirittura a tre film di cui il recentissimo reboot della serie con Alicia Vikander a prendere il ruolo di Angelina Jolie. Dal 1996 al 2003 sono usciti in sequenza cinque giochi. Dopo i primi tre capitoli arriva nel 1999 la prima rivoluzione con The Last Revelation e non male è anche il capitolo di un anno dopo Chronicles. Nel 2003 poi è uscito l'ultimo titolo per Core Desing, The Angel of Darkness. Nel 2006 Tomb Raider passa alla Crystal Dynamics con relative polemiche dettate anche dallo stravolgimento fisico di Lara Croft, da quel momento usciranno cinque titoli, escludendo il prossimo, con Rise of the Tomb Raider che è stato l'ultimo a invadere i nostri schermi.

