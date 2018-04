Passa a Wind / Un carico di Giga per battere le offerte di Tim e Tre: tutto prorogato al 20 maggio

Passa a Wind, un carico di Giga per battere le offerte di Tim e Tre. Tutto prorogato fino al 20 maggio per aderire a una delle migliori promozioni con minuti, sms e 30 Giga.

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Passa a Wind

Tra le compagnie di telefonia mobile più agguerrite c'è anche la Tre questa punta su nuove promozioni che chiama Play. Tra queste la Play 9 che al costo di 9 euro al mese propone 900 minuti e 9 Giga di traffico in 4G. Sarà possibile attivare l'offerta gratuitamente se si sottoscriverà online oppure serviranno 9 euro per farlo in tutti gli altri modi possibili. Attenzione però anche alla Play 15 che invece propone 15 Giga di dati e 900 minuti da poter utilizzare verso tutti. Sarà possibile portarsi a casa anche un nuovo smartphone tra quelli in catalogo con un vincolo di trenta mesi e il pagamento con carta di credito, il prezzo base inoltre varierà in base al modello che sarà scelto e varrà poi pagato dal nuovo abbonamento. Sarà interessante vedere se alla fine sarà la 3 oppure Wind a trionfare alla fine del mese di aprile con una crescita del pacchetto clienti anche se non è da escludere l'inserimento di altri operatori con offerte altrettanto valide.

UN CARICO DI GIGA DA WIND

Wind prova a battere la concorrenza con offerte davvero clamorose soprattutto per quanto riguarda i Giga. È stato infatti prolungato al 20 maggio il "Passa a Wind" che permette con 7 euro di avere a disposizione 500 minuti verso tutti e 5 giga di traffico. Tra le promozioni più interessanti c'è anche la Wind Magnum 10 che si attiva con 14.90 euro e permette di avere 10 giga di traffico in 4G per trenta giorni. Oltre a questo ci saranno anche minuti illimitati e un Google Home Mini che è uno degli accessori di informatica più richiesti del momento. Queste sono le strategie studiate per cercare di battere una concorrenza che si fa sempre più agguerrita e che presenta diverse possibilità sia per quanto riguarda ditte ormai consolidate sul campo come Tre e Vodafone e Tim, oltre ad altre che si propongono di invadere il mercato con offerte e grandissime opzioni come Kena, Iliad e molti altri ancora.

© Riproduzione Riservata.