Crisi Facebook / Mark Zuckerberg: "Ci vorranno degli anni per superare tutti i problemi, ma li risolveremo"

03 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg ne è certo: "Ci vorranno un po' di anni, ma riusciremo a risolvere i problemi di Facebook". Il fondatore del social network più famoso del mondo prende la palla in mano e si trasforma in protagonista di un'azione che deve portare assolutamente a un cambio di rotta. Lo scandalo lanciato dai dati filtrati a Cambridge Analytica infatti ha fatto cambiare a molti l'opinione nei confronti di quello che veniva considerato come il social network più stabile della rete. Mark Zuckerberg ha deciso di metterci la faccia e in un'intervista a Vox ha detto la sua anche in merito a quanto detto da Tim Cook, numero uno di Apple, che lo accusava di accampare frasi superficiali e ridicole in merito allo scandalo emerso nelle ultime settimane. Al momento non è chiaro quali siano le situazioni che ha in mente Mark Zuckerberg, ma di certo non ha nessuna intenzione di mollare.

LO SCANDALO FACEBOOK

Facebook è finito dentro un mare di guai in seguito allo scandalo nato per lo sviluppo della notizia dei dati trafugati che vede al centro la società Cambridge Analytica. Da quel momento è nata la campagna #DeleteFacebook (#CancellaFacebook) lanciata dal co-fondatore di Whatsapp Brian Action che ha riscosso grande successo e messo alle corde l'azienda di Mark Zuckerberg. A tratti c'è stata la sensazione che il noto social network potesse essere cancellato, ma alla fine si è deciso di continuare a puntare su un prodotto che ha dato anche moltissime soddisfazioni. In poco meno di un decennio Facebook infatti è diventato un punto di riferimento a livello internazionale anche per molti professionisti oltre che per le persone comuni, trasformandosi in uno strumento di lavoro. È proprio per questo che le notizie trapelate in merito allo scandalo hanno creato qualche problema di troppo, con le aziende che giustamente ora hanno più paura a condividere i loro segreti con la nota piattaforma.

