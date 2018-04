DNS 1.1.1.1/ Cloudfare lancia nuovo server: velocissimo e attento alla privacy, dati eliminati dopo 24 ore

Dns 1.1.1.1 Cloudfare: il nuovo server alternativo che rischia di stravolgere il reparto. Velocissimo e a prova di privacy e soprattutto - vista la data di lancio - non un pesce d'aprile...

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Qualcuno, dal momento che il servizio era stato presentato il primo di aprile, aveva pensato che quello di Cloudfare fosse un pesce d'aprile, un tiro mancino giocato ai cosiddetti geek. Ma sono proprio questi ultimi i beneficiari della new entry nel mondo della tecnologia che prende il nome di DNS 1.1.1.1, ovvero il nuovo server velocissimo e con un occhio alla privacy che rischia di far apparire preistorici i concorrenti OpenDNS e GoogleDNS. Ma adesso cerchiamo di fare chiarezza: non tutti sanno di cosa stiamo parlando. Il nuovo servizio lanciato da Cloudfare è quello che viene definito un DNS resolver. Siamo in presenza di uno strumento capace di risolvere il nome di un sito web nel suo corrispettivo indirizzo IP. In rete, ogni provider utilizza un server DNS proprietario ma questi spesso si rivelano poco performanti. Per questo motivo negli anni sono nati quelli alternativi, proprio come DNS 1.1.1.1 di Cloudfare. Ma cosa lo rende diverso dalla concorrenza?

LE CARATTERISTICHE DI DNS 1.1.1.1

Secondo le recensioni degli esperti che hanno avuto modo di testare DNS 1.1.1.1 di Cloudfare se si possono individuare due caratteristiche distintive del nuovo DNS resolver queste sono la velocità e la sicurezza. Partiamo dal primo punto: i test effettuati dal sito Medium hanno dimostrato che il server risulta più veloce nel 72% delle nazioni prese a campione con un buon margine rispetto ai competitors. Pure in Europa, in media, DNS 1.1.1.1 si è rivelato più veloce della concorrennza rappresentata da Google DNS oltre che da Quad9 e CleanBrowsing. Ma in un'epoca in cui il web viene visto - spesso a ragione - come un luogo insicuro, il salto di qualità che DNS 1.1.1.1 si propone di fare riguarda proprio la privacy. Stando a quanto riferito da Cloudfare, infatti, i log delle query DNS degli utenti saranno cancellati nell'arco delle 24 ore dall'uso effettivo: una grande svolta in termini di sicurezza.

© Riproduzione Riservata.