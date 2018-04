Grindr diffonde dati su utenti con l'Hiv/ Scoppia il caos sull'app per incontri

Grindr diffonde dati su utenti con l'Hiv, scoppia il caos attorno all'applicazione per incontri omosessuali. Sui social tantissime polemiche e ora cosa potrebbe accadere?

03 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Grindr diffonde dati su utenti con l'Hiv

Uno scandalo travolge Grindr, la nota app per incontri tra gay. Infatti pare che questa abbia condiviso dati sensibili degli utenti con altre società e quello che fa più scalpore è la diffusione sia della geolocalizzazione che addirittura il risultato dei test Hiv. A lanciare l'accusa è Buzzfeed che sottolinea come siano stati cedute le informazioni all'associazione no profit norvegese Sintef e al network svedese Svt. Si parla addirittura di oltre 3.6 milioni di utenti con un invio di dati in tempo reale. Grindr ha voluto subito rispondere alle illazioni, uno dei responsabili Scott Chen ha sottolineato che si tratta di una pratica del tutto lecita e soprattutto su Tumblr ha scritto: "Vengono sempre trasmesse in modo sicuro attraverso la crittografia e sono in vigore le politiche di conservazione dei dati per proteggere ancora di più la privacy dei nostri utenti dalla divulgazione dei loro dati".

COS'È E COME NASCE GRINDR?

Grindr è un social network che si sviluppa come applicazione per smartphone nato per incontri gay, con tanto di geolocalizzazione. Uscito per la prima volta il 25 marzo del 2009 è stato reso disponibile prima nell'Apple Store e solo successivamente su Android e Black Barry. Funziona in maniera molto simile ad altre app di incontri, ma è dedicato prettamente al mondo omosessuale e la sua home è decisamente intuitiva con una griglia che presenta foto disposte in ordine di vicinanza rispetto al proprio punto di localizzazione. L'app ha raggiunto anche prestigiosi traguardi come quello raccolto nel gennaio del 2011, quando è stata premiata con il titolo di miglior sito mobile per incontri agli iDate Awards. Esiste anche una versione a pagamento dal nome Grind X(tra) che permette tramite un pagamento mensile di poter usufruire del servizio senza la ''scocciatura'' delle pubblicità continue presenti in vari banner durante l'utilizzo dell'applicazione.

© Riproduzione Riservata.