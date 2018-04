Xiaomi Mi A2/ Il 13 aprile sarà presentato il nuovo smartphone per videogiocatori: prezzo e caratteristiche

Xiaomi Mi A2, il 13 aprile sarà presentato il nuovo smartphone che viene considerato quello dei videogiocatori. Ultime notizie, prezzo e caratteristiche del dispositivo mobile.

03 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Xiaomi Mi A2

Ci siamo, sta per essere lanciato sul mercato lo Xiamoi Mi A2, l'erede dell'A1 e smartphone attesissimo dal pubblico. Il prossimo 13 aprile ci sarà la presentazione ufficiale, con pochissime indiscrezioni che sono state lanciate e grande curiosità per il design del quale si è parlato molto ma che non è stato ancora mostrato. Si tratta di uno smartphone low-cost della compagnia cinese che viene annunciato come quello perfetto per i videogiocatori e chi vuole usare il suo dispositivo mobile come una console. Il prezzo dovrebbe essere ancora una volta accessibile, con le previsioni che oscillano tra i 300 e i 399 euro. Monterà l'ultima versione 8.1 Oreo come sistema operativo Android. La risoluzione sarà Full Hd+, 1080 x 2160 pixel, e un display IPS da 6 pollici. Il processore sarà un Soc Qualcomm Snapdragon 626 fino a 2.2 gHx.

IL MARCHIO CINESE

Il marchio cinese Xiaomi Inc. nasce nel 2010 a Pechino, proprio ad aprile, fondato da Lei Jun. Il nome in cinese significa letteralmente millet tecnologia e nasce per denominare un'azienda che si occupa di telefonia mobile, ma produce anche tablet e dispositivi di domotica. L'esplosione del marchio arriva nel 2011 quando viene lanciato in tutto il mondo lo Xiaomi Phone, noto anche come Xiaomi Mi1, uno smartphone low-cost dalle caratteristiche decisamente performanti. Sicuramente si tratta di un prodotto di grandissimo valore che nel tempo si è guadagnato una fetta considerevole di mercato e ha ottenuto risposte anche per le componenti aggiuntive da cui è formato. Da quel momento la Xiaomi ha iniziato a lanciare un prodotto dopo l'altro ottenendo sempre ottime risposte e anche successo nelle vendite per il prezzo assolutamente concorrenziale e in grado di sbaragliare marchi ben più noti.

