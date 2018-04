Huawei P20 Pro, recensione/ Pro e contro del nuovo smartphone: fotocamera di altissimo livello

Huawei P20 Pro, recensione: pro e contro del nuovo smartphone, tra i punti di forza lo schermo e la fotocamera, ma la memoria non è espandibile. Le ultime notizie

Huawei P20 Pro (Twitter)

Huawei P20 Pro, recensione dell’ultimo smartphone del colosso delle telecomunicazioni cinese. Un apparecchio di altissimo livello, in grado di soddisfare tutte le necessità degli utenti: da chi lo usa per lavorare a chi lo utilizza per giocare, fino agli amanti della fotografia. Recensioni e pagelle a cinque stelle dai siti specializzati, con Tomshw che sottolinea la solidità della realtà cinese, che possiede già oltre il venti per cento del mercato italiano e che punta ad espandere il proprio marchio ulteriormente. Non siamo ai livello di Samsung e neanche a quelli di Apple, ma non è da escludere che ci sia un sorpasso a breve giro di posta soprattutto osservando il trend di crescita del 2017. Huawei P20 Pro sarà tra gli smartphone di punta del prossimo periodo: schemo con il notch, che contiene la fotocamera anteriore e i sensori ambientali, e linguetta piccola, a differenza degli apparecchi marchiati Apple.

HUAWEI P20 PRO, RECENSIONE

Huawei P20 Pro è disponibile in tre colori: Rose Gold, Mildnight Blue, Black e Twilight. Per quanto riguarda la piattaforma hardware, si tratta del SoC Kirin 970, un octa core composto da 4 core Cortex A73 da 2.36 GHz e quattro Cortex A53 da 1.8 GHz, a basso consumo e prestazioni limitate, come sottolinea Tomshw. La memoria RAM è pari a 6 GB, una quantita decisamente soddisfacente. Sistema reattivo e applicazioni veloci. Per quanto riguarda lo schermo, è da 6.1’’ e ha un rapporto di forma 18.7/9, con una risoluzione di 2240x1080 pixel. Immagini dunque nitide e precise, uno schermo OLED con colori “accesi e profondi”. E non poteva mancare la lettura dell’impronta digitale, definita fulminea, e il riconoscimento del volto, perfetta in condizioni di buona-media luminosità. Ottime prestazioni per l’audio, anche se non c’è un accesso per il jack audio, mentre la fotocamera è una delle caratteristiche migliori di P20 Pro: foto e video di altissima qualità. Una pecca da sottolineare: non si può espandere la memoria.

© Riproduzione Riservata.