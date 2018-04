Scandalo Facebook, parla Mark Zuckerberg / Il fondatore del social network al Congresso dell'11 aprile

04 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Mark Zuckerberg scende in campo per difendere Facebook e lo farà in un'occasione davvero importante, parlerà infatti il prossimo 11 aprile al Congresso degli Stati Uniti d'America. Di fronte al paese dovrà chiarire questo enorme scandalo che ha travolto il suo social network e che l'ha associato al nome di Cambridge Analytica. L'amministratore delegato di Facebook sarà ascoltato con doverosa attenzione dai membri della commissione Energia e Commercio della Camera sull'uso e la protezione dei dati sensibili degli utenti. Non è piaciuto a nessuno infatti sentir dire che proprio grazie a Facebook i dati sono arrivati a chi non dovevano. Una questione quella legata alla privacy che non può essere lasciata cadere e che potrebbe portare a diverse complicazioni. Facebook riuscirà ad uscire dalla crisi o le parole del suo papà sanciranno il suo colpo di grazia?

LO SCANDALO FACEBOOK

È un momento molto delicato per Facebook, tanto che lo stesso Mark Zuckerberg, fondatore del social network, ha sottolineato come serviranno anni per risanare gli effetti di questo ultimo periodo. La piattaforma infatti è stata accusata di traffico di dati sensibili insieme a Cambridge Analytica, perdendo quindi credibilità di fronte agli occhi degli utenti. Da qui è partita la campagna lanciata da Brian Action, co-fondatore di Whatsapp, per cancellare addirittura Facebook, che è stata presa al balzo da diversi personaggi noti come Elon Musk che ha cancellato le pagine delle sue aziende Tesla e Space X. Una flessione che ha portato proprio lo stesso Mark Zuckerberg a scendere in campo per difendere il suo gioiello e cercare di rilanciarlo anche agli occhi di chi ormai davvero non ci crede più e sta facendo di tutto per dargli il colpo di grazia. Riuscirà Facebook a riprendersi?

