Vodafone, tethering gratis per tutti/ Valido per nuovi e vecchi clienti: ecco come si attiva

Vodafone, tethering gratis per tutti: l'effetto della decisione AGCOM, hotspot per nuovi e vecchi clienti. Ecco come si attiva senza violare la legge.

Vodafone, tethering gratis per tutti (Facebook)

Vodafone, tethering gratis per tutti: importante novità per quanto riguarda l’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa. Negli scorsi giorni AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha impartito l’ordine a Vodafone di rendere completamente gratuito l’accesso alla funzionalità tethering ed il suo utilizzo. Dopo anni di lamentele da parte degli utenti, ecco i primi risultati fin da subito: fino a ieri Vodafone permetteva l’utilizzo del tethering previa l’attivazione dell’opzione Vodafone Exclusive, per il costo di 1,90 euro al mese, o attraverso l’utilizzo della tariffa giornaliera a consumo (6 euro al giorno), mentre a partire da oggi condividere la connessione internet diventa possibile da parte di tutti nuovi clienti senza alcun costo aggiuntivo. Decisivo, dunque, il provvedimento di AGCOM, capace di smuove le acque: nel bundle dati, come sottolinea Il Software, sarà sempre inclusa la possibilità di utilizzare il tethering.

VODAFONE, TETHERING GRATIS PER TUTTI

Come si attiva il tethering Vodafone gratis per nuovi e vecchi clienti? Due percorsi diversi, sottolinea Il Software. Per quanto riguarda i nuovi clienti, chi attiva una nuova SIM Vodafone potrà abilitare il tethering, utilizzando dunque lo smartphone come un modem senza alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda i vecchi clienti, invece, sono tenuti a richiedere l’attivazione del profilo gratuito Promo Tethering attraverso il servizio clienti. Un consiglio che può risultare utile è quello di scaricare e installare sul proprio dispositivo l’applicazione My Vodafone, che consente di monitorare il traffico dati e le impostazioni della propria utenza mobile, avviando inoltre una chat con l’assistente digitale ToBi, un bot. A questo punto bisogna richiedere, ad esempio, se il tethering è incluso nell’offerta della Vodafone, così che l’assistente digitale si prenda carico dell’attivazione della Promo Tethering sull’utenza mobile. Solo in un secondo momento si potrà attivare un hotspot Wi-Fi sul proprio telefono e permettere così la connessione di altri dispositivi.

