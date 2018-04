WhatsApp, novità in arrivo per i messaggi vocali/ L’invio “stile iPhone” disponibile per tutti da oggi

WhatsApp, novità in arrivo per i messaggi vocali: l’invio “stile iPhone” disponibile per tutti da oggi. Arriva l’aggiornamento per l’app messaggistica: ecco l’ultima interessante funzione

WhatsApp si aggiorna

Tutti gli utenti WhatsApp potranno godere nel giro di qualche ora di una importante novità. Con l’aggiornamento alla versione 2.18.102 dell’app messaggistica più famosa al mondo, cambierà infatti il modo per inviare le tanto amate/odiate note vocali. Così come accade ormai da mesi per i dispositivi mobile dotati di sistema operativo iOS, quindi gli iPhone e gli iPad, anche tutti gli altri potranno ora sfruttare le nuove funzionalità che agevoleranno di molto l’invio di messaggi vocali. In poche parole, per inviare la nota, non dovrete più tenere pigiato il dito fino a che non avrete finito di parlare. Da ora in avanti, infatti, vi basterà schiacciare per un brevissimo periodo sull’icona della nota vocale, a quel punto apparirà un lucchetto, e cliccandoci sopra potrete registrare in tranquillità il vostro messaggio.

COME FUNZIONA

Una volta terminato di parlare, cliccherete nuovamente sul lucchetto e il messaggio audio verrà spedito al destinatario prescelto. Una “feature” senza dubbio interessante, visto che permetterà di spedire i messaggi vocali senza che il nostro dito si “addormenterà” sul tasto invia. Inoltre, capitava spesso e volentieri di sbagliare, lasciando per qualche istante il tasto suddetto, con conseguente eliminazione istantanea del messaggio, o invio prima che lo stesso fosse completato. Un aggiornamento che gli utenti Android invocavano da tempo, anche perché su iOs è ormai disponibile dallo scorso autunno. Resta da capire se con il nuovo aggiornamento sarà possibile anche riascoltare le note vocali, altra funzione che da tempo viene richiesta dai moltissimi utilizzatori di WhatsApp.

