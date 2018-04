iPhone curvo / Il nuovo modello Apple con lo schermo innovativo e attivabile senza toccarlo

05 aprile 2018

Secondo quanto raccontato da Bloomberg il nuovo iPhone potrebbe avere lo schermo curvo. La novità dovrebbe essere effettiva sulla parte inferiore del dispositivo della Apple e quindi non sui suoi lati lunghi. Molti non si saranno accorti che questa curvatura è già presente sul già commercializzato iPhone X, il nuovo lo sarà quindi ancora di più e ovviamente con il tanto apprezzato notch. Proprio nell'ultimo dispositivo abbiamo trovato questa rivoluzione con lo schermo che si estende sopra nella zona della fotocamera e dei sensori. Vengono quindi aggiunte indiscrezioni rispetto a quanto visto dal KGI che aveva parlato di tre dispositivi simili all'iPhone X. Al momento non sappiamo molto altri, ma c'è sicuramente grandissima curiosità attorno a quello che dovrebbe essere l'iPhone in grado di modificare definitivamente il modo di utilizzare un dispositivo mobile.

ATTIVABILE SENZA TOCCARLO

L'iPhone X ha rivoluzionato il mondo dei dispositivi mobili, ma la Apple ha deciso di stupire ancora di più i suoi affezionati e anche quelli che si avvicinano al suo mondo solo ora. Arrivano le nuove indiscrezioni in merito al prossimo modello di ancora si sa davvero pochissimo. Tra le novità dovrebbe esserci la capacità dell'iPhone di leggere i gesti, sarà quindi possibile sbloccarlo e attivare diverse funzioni senza nemmeno toccarlo. La novità dello sblocco tramite il riconoscimento facciale ha già regalato un passo in avanti in merito. Lo schermo sarà ancora una volta Oled e secondo quanto raccontato da Bloomberg potrebbe avere appunto delle possibilità nuove in merito di attivazione delle funzioni. Al momento non si sa bene però quali saranno le cose che si potranno fare con il semplice sguardo al nostro iPhone.

