Facebook, scandalo Cambridge Analytica/ Spiati tutti i messaggi che gli utenti si scambiano su Messenger

Facebook, scandalo Cambridge Analytica: spiati tutti i messaggi che gli utenti si scambiano su Messenger. Sempre più nella bufera il social network di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, numero uno di Facebook - LaPresse

Sta assumendo proporzioni immani lo scandalo che ha colpito Facebook da un paio di settimane a questa parte, con Cambridge Analytica. Ogni giorno emergono dettagli per certi versi preoccupanti, e l’ultimo in ordine di tempo è di fatto lo stesso Mark Zuckerberg, il creatore di Fb, a svelarlo. Come riportato dai colleghi de IlGiornale.it, tutti i messaggi che i due miliardi di utilizzatori del noto social network si scambiano ogni giorno tramite l’app Messenger, sono spiati. In poche parole, Facebook controlla tutto quello che scriviamo, ufficialmente per questioni di sicurezza, ma non è da escludere che dietro tale scelta vi siano fini economici, di marketing o politici, come del resto accaduto con Cambridge Analytica.

Clicca qui per un ulteriore approfondimento su questo argomento

FACEBOOK SEMPRE PIU’ NELLA BUFERA

A rendere pubblico il nuovo scandalo, come detto sopra, è stato lo stesso fondatore di Facebook, che raccontando in una recente intervista, come fossero stati bloccati alcuni messaggi riguardanti la pulizia etnica in Myanmar, ammise: «In quel caso, i nostri sistemi rilevano cosa sta succedendo e fermiamo la circolazione di quei messaggi». «Abbiamo disegnato questi strumenti automatici per poter bloccare comportamenti abusivi», ha quindi spiegato il portavoce di Facebook Messenger, delle dichiarazioni che ovviamente hanno fatto infervorare ancora di più i vari utenti, che si sentono defraudati, raggirati a loro insaputa. Su Twitter impazza sempre di più #DeleteFacebook, mentre il Codacons ha annunciato una class action per i 214.134 italiani coinvolti. A questo punto non ci resta che attendere il prossimo 10 aprile, quando il buon Mark si presenterà dinanzi al Congresso americano, rispondendo ad ogni domanda.

© Riproduzione Riservata.