Promo Wind Crazy Day All Inclusive Plus: 15 Gb, minuti illimitati e 500 sms ad un prezzo shock. Interessate proposta dell'operatore mobile, che offre traffico dati ad un costo vantaggioso

Interessante promo di Wind

Ogni giorno le compagnie telefoniche danno vita a delle offerte molto interessanti. Quest’oggi tocca alla Wind, che propone la promozione Wind Crazy Day All Inclusive Plus. Si tratta di una proposta limitata, visto che scadrà alla mezzanotte di oggi, venerdì 6 aprile 2018. Vediamo nel dettaglio questa interessante promo, che offrirà ad un prezzo vantaggioso, traffico internet, minuti di chiamate e gli immancabili quanto storici sms. Iniziamo dicendo che la promozione è attivabile solamente online, e per farlo dovrete cliccare su questo indirizzo. Wind offrirà 500 sms, minuti illimitati verso tutti i numeri del territorio nazionale, e infine, 15 Gb di traffico dati con navigazione a velocità 4G. L’offerta, che ripetiamo, è attivabile solo entro la mezzanotte di oggi, dura un mese, e il costo è di 12 euro ogni mensilità.

ULTERIORI DETTAGLI

Si rinnoverà in automatico, e una volta superati i minuti inclusi nell’offerta verrà applicata una tariffa vantaggiosa senza scatto alla risposta di 29 centesimi al minuto. Se invece supererete i 500 sms disponibili, ogni messaggio aggiuntivo che invierete vi costerà 15 centesimi, mentre per quanto riguarda il traffico dati, si potrà continuare a navigare senza alcun costo aggiuntivo, ma la velocità non sarà più in 4G, bensì a 128 kb al secondo. L’offerta è gratuita per chi decide di passare a Wind o attiverà una nuova scheda, al patto però che il cliente in questioni resti con lo stesso operatore mobile per almeno 24 mesi. In caso contrario, verrà addebitato un costo di 10 euro. Una volta attivata la promozione, si riceverà la sim direttamente a casa a titolo gratuito entro 3/4 giorni al massimo. Se invece la voleste il giorno stesso dell’attivazione, bisognerà ordinarla entro le 12 di oggi, ad un costo di 9 euro.

