Final Fantasy XV / Nuovi contenuti disponibili per il download: quattro DLC già annunciati

Final Fantasy XV, nuovi contenuti disponibili per il download: sono state già annunciate quattro DLC per The Dawn of the Future. Grande curiosità da parte dei fan della serie.

07 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Final Fantasy XV, nuovi contenuti disponibili

Sono arrivate delle notizie molto interessanti per gli amanti di Final Fantasy XV e della saga più in generale. Saranno infatti presto disponibili nuovi contenuti in download con quattro DLC che sono state già aggiornate per The Dawn of the Future. Tra le novità c'è quella di potersi creare un proprio avatar da utilizzare al posto del protagonista Noctis Lucis Caelum. Si potrà ricevere poi ogni giorno una scatola del tesoro da nascondere nel mondo del videogioco e se questa non verrà trovata aumenterà proporzionalmente il suo valore. Per il prossimo autunno invece arriverà la più grande novità e cioè quella dell'editor di livelli. Sicuramente novità che stuzzicano un pubblico sempre attento alla crescita di questo splendido prodotto che con 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo nel day one ha stabilito un record per la serie stessa.

UN GIOCO CHE HA RIVOLUZIONATO L'ACTION RPG

Il 29 novembre del 2016 è uscito Final Fantasy XV inizialmente col titolo di Final Fantasy Versus XIII. Il videogame è stato sviluppato e pubblicato per Playstation 4, X Box One e Microsoft Windows dalla Square Enix. La trama ci porta a raccontare la vita e le vicende di Noctis Lucis Caelum che è l'unico erede in vita della dinastica a capo dell'ultima città in grado di controllare i cristalli. All'inizio il videogame era stato sviluppato per renderlo totalmente indipendente dalla storia che lo legava alla serie originale, poi però all'E3 del 2013 è stato svelato che sarebbe diventato un nuovo capitolo di questa. Final Fantasy XV ha riscosso da subito grande successo sia tra i critici che tra gli appassionati. Molti in questo hanno visto un anno zero per l'action Rpg, una vera e propria rivoluzione del modo di fare soprattutto per la rapidità d'esecuzione e la maggiore libertà data ai personaggi.

© Riproduzione Riservata.