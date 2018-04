Tim, Top Go e Super One / Minuti illimitati e una vagonata di Giga per i nuovi clienti

Tim, Top Go e Super One: minuti illimitati e una vagonata di Giga per i nuovi clienti. Arrivano le offerte di Primavera del noto operatore di telefonia mobile. Eccole nei dettagli.

07 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Tim, Top Go e Super One

Tra le nuove offerte più interessanti nel panorama della telefonia c'è la Super One di Tim. Questa è riservata agli utenti che decidono di effettuare portabilità da un altro operatore italiano. L'offerta in questione propone minuti illimitati verso tutti gli operatori e 32 Giga di traffico dati. Il tutto al costo di 15 euro ogni quattro settimane. Si tratta di una nuova edizione della vecchia offerta Super One alla quale però si aggiungono ben trenta giga di traffico, pronti ad attivarsi automaticamente a 72 ore circa dalla portabilità da un altro operatore. Con questa offerta Tim spera di sbaragliare il mercato della telefonia, riuscendo a prendersi più clienti possibili e superare il confronto anche con le tante compagne emergenti che stanno riscuotendo davvero molto successo soprattutto per la solidità, visto che si appoggiano su operatori ormai attivi da decenni, e anche per le offerte irripetibili soprattutto per quanto riguarda internet.

OFFERTA TIM TOP GO

L'offerta Tim Top Go arriva per tutti quegli utenti che decidono di effettuare la portabilità da un altro operatore. È partita lo scorso 3 aprile in diversi paesi e aderisce al programma Operator Attack Local. Sono tantissimi i vantaggi che arrivano da questa offerta con il costo di 10 euro al mese e poi 10,81 per quelli successivi. L'utente avrà a disposizione minuti illimitati e oltre 30 Giga di traffico dati da utilizzare al mese. C'è un però legato all'offerta perché questa si potrà attivare solo per un numero determinato di clienti e ritirando un apposito coupon all'interno dei centri Tim autorizzati. Ci sono poi dei costi per attivare la promozione e il primo è legato all'acquisto di una nuova Sim, prezzo che varia dai 5 ai 10 euro ma spesso con tanto di traffico presente pari all'importo speso. Inoltre c'è un costo di attivazione di 12 euro. C'è poi al momento della firma un vincolo di 24 mesi da rispettare, anche se la penale per l'annullamento dell'offerta è di appena 10 euro.

