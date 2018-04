Facebook, sospeso AggregateIQ/ Collaborazione con Cambridge Analytica, Wylie: "87 mln profili raccolti"

Facebook, sospeso AggregateIQ: sospetta collaborazione con Cambridge Analytica, l'ex dipendente Cristopher Wylie rivela che sono "87 i milioni di profili raccolti"

Facebook, Mark Zuckerberg (LaPresse)

Facebook, sospeso AggregateIQ: nuovi aggiornamenti dopo lo scandalo Cambdrige Analytica. La società di consulenza è finita nel mirino per aver raccolto i dati di milioni di utenti del noto social network per influenzare il voto delle elezioni Presidenziali americane del 2016, quando Donald Trump sconfisse Hillary Clinton. L’amministrazione di Facebook, dopo aver sospeso Cambridge Analytica, ha dichiarato che la società avrebbe violato le policy della piattaforma, utilizzando in maniera inappropriata le informazioni personali di oltre cinquanta milioni di iscritti in tutto il mondo. Ed ecco l’ultima: Facebook ha deciso di sospendere dalla piattaforma anche AggregateIQ, società canadese specializzata nell’analisi dei dati sul social network. Secondo le prime indiscrezioni riportate dal National Observer, Facebook sospetta che AggregateIQ possa aver avuto accesso in modo non legittimo alle informazioni degli iscritti. Alcuni rapporti infatti collegano AggregateIQ alla società britannica Strategic Communication Laboratories, che controlla appunto Cambridge Analytica.

FACEBOOK, SOSPESO AGGREGATEIQ

La sospensione di AggregateIQ è temporanea, con le indagini in corso per fare luce sulla reale natura dei rapporti tra la società canadese e la SCL. Christopher Wylie, ex direttore della ricerca di Cambridge Analytica, di fronte al Parlamento britannico aveva parlato dei rapporti di stretta collaborazione tra AggregateIQ e Cambridge Analytica, con la prima che avrebbe utilizzato le informazioni concesse dalla seconda nel corso della campagna referendaria per la Brexit. E lo stesso Christopher Wylie nelle ultime ore, come riporta l’Ansa, è tornato sui numeri dei profili “spiati” durante la raccolta dati. Cambdrige Analytica infatti potrebbe aver messo insieme più di ottantasette milioni di profili Facebook, con i dati che “potrebbero essere immagazzinati in varie parti del mondo compresa la Russia, per il fatto che il professore che gestiva la raccolta dei dati andava avanti e indietro tra Gran Bretagna e Russia”.

© Riproduzione Riservata.