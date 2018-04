WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione/ Dalla privacy all'archiviazione delle chat

WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione: dalla sicurezza-privacy all'archiaviazione delle chat, passando dalla piattaforma web e le GIF

Whatsapp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione (Pixabay)

WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione: Tecnoandroid svela le mosse nascoste per fare rendere al meglio la nota applicazione. Fondata nel 2009 e ideata inizialmente per iOS, l’applicazione di messaggistica istantanea è stata con il tempo distribuita su tutti i sistemi operativi fino al boom del 2014, con l’acquisizione da parte di Facebook per 19 miliardi di dollari. In un primo momento era prevista come applicazione a pagamento, ma dal 2016 è divenuta completamente gratuita, sebbene sul web circolino con frequenza notizie di un ritorno alla forma a pagamento. Milioni di persone hanno messo da parte gli obsoleti sms per utilizzare Whatsapp ma c’è chi senz’altro non conosce alcuni trucchetti utili per migliorarne il funzionamento. A partire dalla questione sicurezza: l’azienda nel 2016 ha introdotto la crittografia end-to-end nelle chat, potenziata dall’autenticazione a due fattori; come sfruttarla? Basta andare su impostazioni, cliccare su account e infine ‘verifica in due passaggi’: così, attraverso un codice a sei cifre, sarà possibile trasferire le informazioni in occasione di un cambio di telefono o in caso di smarrimento.

WHATSAPP, TRUCCHI PER MIGLIORARE L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE

Negli ultimi tempi sta andando molto di moda l’applicazione WhatsApp Web, che permette di utilizzare l’applicazione del telefono direttamente sullo schermo del proprio pc: tanti i vantaggi, soprattutto per chi lavora con il computer. Uno dei problemi più fastidiosi, dal punto di vista della memoria del telefono e della gestione della galleria immagini, è il salvataggio automatico di foto e video nelle gallerie: per far sì che questi vengono salvati solo sulle chat dentro l’applicazione, basta andare su Impostazioni, chat e, infine, su ‘salva nel rullino foto’. Come WhatsApp web, negli ultimi tempi le GIF stanno spopolando sul web: gli ultimi aggiornamenti dell’applicazione hanno permesso la condivisione, la ricezione e l’invio di immagini animate. Tra i trucchetti che potrebbero risultare utili, particolarmente interessante quello dell’archiviazione delle chat: riservate di solito per le chat poco utilizzate ma il cui contenuto si vuole tenere, è possibile cliccare su ‘Archivia’ e la corrispondenza sarà sempre disponibile seppur ‘nascosta’.

© Riproduzione Riservata.