iPhone 8 (PRODUCT)RED/ Apple presenta la Special Edition: tutte le informazioni

iPhone 8 (PRODUCT)RED, Apple presenta la Special Edition per il Global Found da destinare alla lotta per l'AIDS: ecco tutte le informazioni sul nuovo prodotto

iPhone 8 (PRODUCT)RED: la Apple ha reso disponibili le versioni di iPhone 8 e iPhone 8 Plus in versione (PRODUCT) RED. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, pochi minuti fa sono apparsi sul sito i nuovi prodotti in versione rosso fiammante. I device prevedono una scossa rossa rifinita in vetro, un profilo in alluminio abbinato e una cornice frontale nera, mentre per quanto riguarda l’hardware le caratteristiche sono le medesime delle versioni classiche. Il prodotto sarà disponibile online a partire da domani. mentre compariranno in negozio a partire da venerdì 13 aprile 2018. Come il resto dei dispositivi Apple, iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED concorreranno alla raccolta di denaro per il Global Fund, da destinare alla lotta all’AIDS. “Negli ultimi 11 anni, la nostra collaborazione con (RED) ha contribuito alla lotta contro l’HIV/AIDS finanziando programmi che forniscono servizi di counseling, test per l’HIV e medicinali per impedire la trasmissione del virus da madre a figlio durante la gravidanza. Finora con le vendite dei nostri prodotti (RED) abbiamo raccolto più di 160 milioni di dollari. Sempre di più, ogni acquisto è un passo avanti verso una generazione libera dall’AIDS”, recita il sito internet di Apple.

IPHONE 8 (PRODUCT)RED: LE CARATTERISTICHE

I nuovi smartphone della Apple saranno in vendita nelle configurazioni da 64 e 256 GB: il prezzo parte da 839 euro. Disponibile, inoltre, la nuova custodia Folio sempre nell’ambito dell’iniziativa (PRODUCT)RED. A differenza dell’iPhone 7 rosso, l’iPhone 8 e l’iPhone 8 Plus presentano uno schermo nero anziché bianco: una decisione presa probabilmente per le lamentele dei consumatori, che hanno chiamato a gran voce il cambiamento. Grande soddisfazione dal gruppo Cupertino, con il Vice President Product Marketing Greg Joswiak che ha commentato: “Questo iPhone in edizione speciale presenta una combinazione di colori rosso e nero straordinaria, offrendo ai clieni l’opportunità di influire nella lotta alla diffusione dell’HIV e dell’AIDS. Questi due nuovi iPhone migliorano tutto ciò che amiamo di iPhone, inclusi i display Retina HD, che sono più belli che mai, A11 Bionic, il chip più potente e intelligente mai montato su uno smartphone, e anche fotocamere più avanzate per foto e video”.

