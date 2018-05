Fortnite online / Aggiornamento 4.0 e ennesima rivoluzione in vista per il videogame più giocato del momento

Fortnite online, rivoluzione in vista per il videogame più giocato del momento. Il nuovo aggiornamento fornisce la location delle Rocce Salterine. Presto lo sbarco su Nintendo Switch.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Parte la stagione numero 4 di Fortnite e si scatenano sul web tutti gli appassionati di questo videogame per Playstation 4, X Box One e Pc. Sono diverse le novità nate dall'ultimo aggiornamento che ci portano di fronte a un videogioco completo e pieno di colpi di scena. Tra le novità più intriganti c'è sicuramente una meccanica di gioco innovativa dovuta anche alla nuova location delle Rocce Salterine. Grazie alla bassa gravità infatti il protagonista potrà librarsi in aria, riuscendo a compiere dei salti davvero stupefacenti. Inoltre c'è da sottolineare che ci saranno addirittura cento livelli di ricompense con degli oggetti anche davvero molto particolari e che permettono ancora di migliorare il personaggio a disposizione degli utenti. Inoltre c'è la sensazione che Fortnite possa uscire anche a breve sulla nuova console Nintendo Switch.

UN SUCCESSO STRAORDINARIO

Fortnite è stato un successo davvero inaspettato e straordinario. Il survival game lanciato a luglio scorso da parte della Epic Games ha raggiunto dei livelli straordinari, soprattutto perché la modalità online ha fatto innamorare tutti. È senza dubbio il videogame più giocato del momento grazie all'immediatezza con la quale si presenta e alle diverse e sempre intriganti modalità. Questa parentesi meno seria di Battlefront ha portato a un successo stratosferico anche sui social network, da campagne per il nuovo balletto della vittoria del protagonista fino a video di veri e propri gameplay live da parte di tutti gli youtuber più famosi da CiccioGamer89 a MikeShowSha. Il videogame ha avuto un successo che probabilmente nemmeno i produttori si aspettavano e quindi è logico pensare che stiano già lavorando a un capitolo seguente anche se per il momento non è stato nemmeno annunciato.

