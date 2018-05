God of War, Playstation 4/ Arriva l'easter egg di Avengers: Infinity War con il Guanto dell'infinito

God of War, Playstation 4: arriva l'easter egg di Avengers: Infinity War con il Guanto dell'infinito. Nuove sorprese nel videogioco dell'anno in esclusiva per la Sony.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Grandissima emozione per gli utenti di Playstation 4 che hanno avuto il piacere di scoprire easter egg all'interno di God of War. In questi giorni infatti è possibile ottenere il Guanto dell'infinito presente nel film Avengers: Infinity War all'interno della narrazione. I giocatori potranno così trovare un talismano che si chiama ''Shattered Gauntlet of Ages" durante la specifica missione Family Business. Un crossover che farà molto piacere soprattutto ai giocatori appassionati dell'Universo Marvel. Una scelta che permetterà di avere la possibilità di muoversi di fronte a diverse realtà, pronti a rendere più divertente e dinamico il videogame in questione. God of War ha conquistato davvero tutti e ora gli ideatori hanno deciso di sviluppare anche innovazioni assolutamente gradite.

GRANDE SUCCESSO PER IL VIDEOGIOCO CON KRATOS PROTAGONISTA

God of War ha raccolto un successo clamoroso dalla sua uscita per Playstation 4. Il videogioco con Kratos protagonista ha infatti avuto un impatto devastante in poche settimane di vita. Il pubblico ha apprezzato la giocabilità con nuove inquadrature e la possibilità di vivere un'esperienza filmica. God of War in poco tempo è diventato anche uno dei videogame più giocati dagli Youtuber con MikeShowSha che ha lanciato una serie di successo dove completa tutto il gioco, mostrando ai suoi fan i segreti di una serie che ha sconvolto tutti anche per i grandi meriti dal punto di vista della grafica. Un passo in avanti per i videogame che hanno dato prova ancora una volta di piacere a tutti, grandi e piccini. Non si fermano però le proteste legate all'uscita ancora una volta in esclusiva per Sony, God of War infatti fin dal suo esordio è rimasto un'esclusiva della Sony.

